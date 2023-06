Europeo U21: Italia batte Svizzera 3-2 e spera nella qualificazione

L’Italia reagisce dopo la contestata sconfitta all’esordio contro la Francia.

Azzurrini avanti 3-0 nel primo tempo con le reti di Pirola, Gnonto, vicino alla doppietta in altre due occasioni, e Parisi. Nella ripresa la Svizzera riapre subito il match con Imeri e Amdouni e manda in tilt gli uomini di Nicolato, che rischiano di subire il pari in un paio di circostanze. L’Italia aggancia la Svizzera in classifica e ora dovrà battere la Norvegia per qualificarsi.

Il tabellino

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola (71′ Lovato), Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella (71′ Ricci), Bove, Parisi; Gnonto (71′ Colombo), Pellegri (46′ Cancellieri (92′ Cambiaghi)). Ct. Nicolato

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Blum (46′ Males), Stergiou, Burch (86′ Vouilloz), Omeragic; Sohm; Imeri (86′ Von Moos), Rieder, Jashari, Ndoye (92′ Stojilkovic); Amdouni. Ct: Rahmen