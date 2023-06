Genoa, trattativa a oltranza per il ritorno di Piatek

Lunga trattativa di calciomercato quella per riportare Piatek al Genoa, che è alla ricerca di un bomber per la serie A.

Il polacco ha lasciato un ricordo immacolato di sé al Grifone grazie ai 6 mesi trascorsi tra luglio del 2018 e gennaio 2019. Numeri da capogiro per una squadra che aveva lottato fino all’ultimo per salvarsi: 19 presenze e 13 gol, più un poker in Coppa Italia nel turno preliminare contro il Lecce.

Nella sessione invernale di calciomercato del 2019 Piatek accettò il Milan, che versò 35 milioni di euro nelle casse del Genoa allora di Enrico Preziosi. Da quel momento però l’attaccante attualmente di proprietà dell’Hertha Berlino non ha più avuto numeri così importanti. Chissà che proprio l’aria di Genova non possa nuovamente far venir fuori la sua miglior versione.