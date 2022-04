Euroflora vola su Rai3. Appuntamento da Genova con la grande bellezza della natura domani in diretta nazionale.

Euroflora vola su Rai3, il primo maggio dalle 10.30 alle 11.

E’ un viaggio che dalla Liguria porterà, attraverso piante e fiori, i telespettatori a scoprire le curiosità sparse nel mondo.

Lo Speciale su Euroflora 2022 in corso a Genova sarà curato dalla Tgr Liguria – direttore Alessandro Casarin, vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore Luca Ponzi – ripercorrerà anche la storia di Euroflora, con le immagini in bianco e nero che hanno documentato la prima edizione del 1966 alla Fiera, presenti tra gli altri Grace Kelly e il principe Ranieri di Monaco. Si soffermerà poi sulle tipicità della Liguria e delle altre regioni italiane, ma non si parlerà solo di bellezza, perché il comparto florovivaistico vale 2,8 miliardi di fatturato e dà lavoro ad oltre 100 mila persone. Inoltre ai parchi di Nervi di Genova non ci sono solo fiori e piante, ma anche opere d’arte e allestimenti originali in tema.

Lo Speciale nazionale – curato da Luca Ponzi e Cristina Carbotti – sarà condotto in diretta da Rita Lucido, con in collegamento Antonio Zagarese e Pietro Adami: numerosi gli ospiti che condurranno i telespettatori attraverso le principali curiosità di questa edizione di Euroflora, con la partecipazione anche di alcuni stilisti che realizzeranno composizioni originali con i fiori e di uno chef che racconterà come piante e fiori possono essere impiegate in cucina.