Euroflora, 1° maggio sotto i riflettori con la diretta di Rai3

Anche oggi, 1° maggio, è stata una giornata di grande affluenza di pubblico a Euroflora, nonostante il tempo variabile che ha alternato sole e pioggia.

In mattinata la XII edizione delle floralies ha avuto un palcoscenico nazionale grazie allo speciale realizzato da TGR Liguria andato in onda in diretta su Rai3 dalle 10.30 alle 11.00. È stato un viaggio alla scoperta della grande bellezza della natura in mostra ad Euroflora, che ha riscosso gli apprezzamenti del pubblico e incuriosito anche i tanti visitatori presenti nei Parchi. Tre i set utilizzati all’interno di Parco Gropallo per le interviste e una copertura di immagini pressoché totale, con bellissime riprese realizzate con i droni.

Ospiti della diretta il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, oltre a Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova Spa, la società organizzatrive, e al direttore della manifestazione Rino Surace. Tra i molti interventi che si sono susseguiti quello di Antonella Candido, della Sezione Agricoltura dell’Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia, presenti a questa edizione con un’installazione molto apprezzata, e l’architetto Matteo Lavarello, progettista di Euroflora 2022 insieme ai figli Antonio e Marta.

Lo chef stellato Ivano Ricchebono ha preparato in diretta un piatto con gamberi e fiori eduli e il maestro fiorista Nicola Puricelli ha realizzato una straordinaria composizione con i fiori di Liguria.

La giornata è stata ricca di appuntamenti tra costumi, profumi, musica, arte e gli immancabili fiori.

Con “Fiori in musica” l’Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani ha stupito ancora una volta il pubblico grazie a uno show con la realizzazione di composizioni floreali, accompagnate da un sottofondo musicale. Musica protagonista per tutta la giornata con “Il Blues dell’Anima” e il tango nello spazio del Piemonte.

Grande successo per la Compagnia del teatro e della danza che si è esibita lungo i percorsi dei Parchi e poi – al sopraggiungere della pioggia – al coperto presso il Centro servizi. I figuranti hanno riprodotto le atmosfere dell’Età della Reggenza con dame e cavalieri in abiti d’epoca, ricordando le immagini di ‘Bridgerton’, la fortunata serie tv Netflix creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes basata sui romanzi di Julia Quinn.

E poi arte ed eccellenze del territorio con “I Bronzi di Riace e la Promozione Culturale delle Istituzioni Italiane”, organizzato dall’Accademia delle Imprese Europea. Sanremo infine ha presentato le ultime creazioni di ibridi di rose a cura di Antonio Marchese Rose e Simona Cotta Essensè Biocosmesi grazie a “Le rose e i suoi mille profumi” nel Tempio dell’Associazione Florovivaisti Italiani.

Euroflora 2022 è:

La dodicesima edizione delle floralies italiane nate a Genova nel 1966 e riconosciute da AIPH, da quest’anno gemellata con le Floralies di Nantes. Si svolge da sabato 23 aprile a domenica 8 maggio nei Parchi di Nervi, un complesso ottocentesco di oltre 8 ettari di giardini e di tre Musei, Wolfsoniana, Galleria d’Arte Moderna e Raccolte Frugone – che ospitano composizioni floreali ispirate alle opere esposte. Stupisce con le sue grandi sequenze di ruscelli e fontane, ampi spazi ovali che si combinano con le suggestive visuali dei Parchi per offrire ai visitatori prospettive emozionanti con essenze rare, esemplari unici, collezioni straordinarie e produzioni di eccellenza. Ospita numerosi eventi collaterali, dando spazio a musica, natura ed arte in un contesto raffinato. È attenta alla sostenibilità e all’ambiente: sarà infatti raggiungibile esclusivamente con i mezzi di trasporto pubblico, con l’impegno inoltre di ridurre per quanto più possibile l’utilizzo di plastica negli allestimenti e nella ristorazione.

La rassegna, alla quale sono abbinati 256 concorsi per la valorizzazione delle eccellenze e della bellezza degli insiemi in esposizione, ha una capienza giornaliera prefissata per garantire una visita accurata e in sicurezza.

Info e biglietteria: www.euroflora.genova.it