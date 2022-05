Fuori Euroflora 2022: Nervi, 7 maggio

FUORI EUROFLORA 2022: GREEN DESIGN, LETTURE, LABORATORI, CURA DEL VERDE PUBBLICO in Via del Commercio – Genova Nervi; 7/05/2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 in VIA DEL COMMERCIO 16167 GENOVA NERVI

GREEN DESIGN NELL’EPOCA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: concorso di disegno, laboratori

gratuiti, letture ed esposizioni, presentazione libri e dibattiti sul rapporto uomo, ambiente,

sostenibilità ambientale ed alimentare in occasione della XII edizione di Euroflora

L’iniziativa gratuita e di libero accesso a tutta la cittadinanza, prevede una giornata di incontri, dibattiti,

esposizioni, letture e laboratori a tema ambientale in Via del Commercio a Genova Nervi, presentati come

il Fuori Euroflora 2022.

I bambini e parenti delle scuole di quartiere coinvolte, i cittadini interessati a tematiche ambientali, i turisti

abituali e i fruitori dell’esposizione di Euroflora, avranno modo di venire in contatto con realtà cittadine

impegnate a vario titolo in ambiti che riguardano il verde urbano e la sostenibilità ambientale.

Il Fuori Euroflora, proponendo soggetti ad hoc da poter interpellare anche per eventuali consultazioni per i

progetti previsti per la Via in cui si svolgerà l’evento, si pone come un ponte tra cittadinanza e istituzioni, il

tutto in un’atmosfera positiva, propositiva e festosa. In questo senso può essere anche considerata

un’iniziativa di cittadinanza attiva che vuole porre l’attenzione su alcune criticità del quartiere proponendo

contestualmente vie di sbocco per eventuali risoluzioni in modo condiviso e proattivo.

Durante la giornata oltre alle esposizioni, i dibattiti ed i laboratori gratuiti, è prevista la piantumazione

insieme ai bambini di alcune piante, da reperire dai vivaisti di zona. Con questa semplice azione si otterrà

un triplice risultato: si darà nuovo lustro ad aiuole poco curate se non del tutto trascurate, contestualmente

si avvicinerà la cittadinanza ad un “modello di cura collettiva del verde urbano” aprendo la strada ad

eventuali ipotesi di orti collettivi o sistemi di compostaggio o lombricompostaggio di quartiere; inoltre una

volta sistemate le aiuole sarà più semplice mantenerle ordinate in quanto, come è noto, uno spazio pulito e

curato è più rispettato e meno deturpato; infine rivolgendosi ai vivaisti di zona si darà man forte a imprese

locali presenti sul territorio.

L’idea del concorso di disegno con esposizione e premiazione di tutti i partecipanti, ci ha dato modo di

entrare in contatto con le scuole del quartiere che hanno risposto, tutte, in modo entusiastico all’iniziativa:

esporranno un cartellone per classe sul tema La città delle piante. Il concorso di disegno è anche un mezzo

per entrare in contatto con i più giovani dando loro la possibilità di esprimere la propria creatività ponendo

l’attenzione su tematiche legate all’ambiente.

Durante l’evento si darà infine spazio ad associazioni culturali e ad alcuni giovani artigiani e green designer

che avranno modo di farsi conoscere in un contesto culturale dinamico.

Su tutto il materiale divulgativo, (locandine, flyer, comunicati stampa cartacei e web) saranno indicati i

patrocinatori dell’evento.

Tutti i laboratori saranno gratuiti per gli utenti in quanto proposti ed autofinanziati dai negozianti tramite il

CIV Nervi Mare che presenta il progetto.

Il progetto di sistemazione del verde è stato donato come l’intervento di artisti e relatori.

Il budget previsto è di 500€ per l’acquisto di semi e sacchetti per la premiazione del concorso di

disegno(100€), l’acquisto di piante per la piantumazione(300€) e la stampa di locandine e flyer per la

divulgazione(100).

Chiediamo il patrocinio per la divulgazione e, se possibile, le piante per le aiuole pubbliche di cui le scelte

tecnico/ornamentali sono giustificate nell’allegato 2)

RELAZIONE DETTAGLIATA DELLA MANIFESTAZIONE:

Il marciapiede ovest di Via del Commercio sarà allestito con i disegni dei bambini del quartiere e delle

classi delle scuole aderenti al progetto (Manfredi, Fermi, Asili nido Emile e Hakuna Matata) che

parteciperanno aderendo al concorso di disegno intitolato La città delle piante. I genitori di via del

Commercio si sono organizzati per partecipare con un cartellone di quartiere, fatto questo che denota la

coesione sociale dei residenti che normalmente si ritrovano coi figli a giocare insieme al parchetto nell’area

limitrofa all’ex-Aura; questo parchetto, da poco rinnovato ma che attende una zona d’ombra per l’estate, è

diventato un interessante luogo di ritrovo e condivisione di quartiere in cui fra l’altro è nata

spontaneamente, con la coordinazione dei genitori, una sorta di “biblioteca del giocattolo”.

Al termine dei laboratori e dibattiti tutti i bambini e le scuole partecipanti al concorso saranno premiati

ricevendo in dono dei semi di girasole e nasturzio offerti dal C.I.V. Nervi Mare; durante la giornata i bambini

presenti pianteranno le piante donate grazie al patrocinio del C.I.V. Nervi Mare seguendo il progetto donato

da Tabaccheria Cipro (allegato 2), i consigli e le installazioni/esposizioni dei negozianti/associazioni di Via

del Commercio; la piantumazione durante l’evento sarà effettuata con l’ausilio dei volontari della chiesa

di San Giuseppe e Padre Santo di Via del Commercio (i quali già da tempo si occupano della pulizia di

marciapiedi e aiuole della Via) e dei volontari dell’associazione Genova Made sotto la supervisione ed

il coordinamento di Aster, con l’auspicio che in seguito quest’ultima riesca a ripristinare l’impianto idrico

non più funzionante e si occupi periodicamente della pulizia delle aiuole e dei vasconi lungo tutta la Via in

modo che la piantumazione da parte dei bambini non sia vana.

Nel marciapiede Est di Via del Commercio, nell’area prospiciente alle luci di Tabaccheria Cipro e Una

Ginestra, saranno allestiti banchi di green design proposti da Tabaccheria Cipro: un banco di terrarium

artigianali con dimostrazione compositiva del Collettivo Un bosco sul comò; un banco di bijoux con

innesti floreali dell’artigiana Pepemelograno che presenta il progetto Bloom, uno di saponi artigianali

dell’artigiano Simone Sapone, un banco delle sarte de Il Pelucco che proporranno capi e giochi artigianali

di sartoria a tema marino, vegetale e animale, un banco di piante aeree e quadri vegetali dell’artista

RecyCLAIRE e un banco di sartoria Attenti al Pupo che proporrà capi per bambini. Sarà inoltre presente

un banco dell’associazione Api Genova di apicoltori urbani che illustreranno i loro progetti di apiari

urbani e potrebbero essere consultati per il futuro progetto di riqualificazione dell’area EX-AURA per

un’eventuale installazione di copertura vegetale adibita a fiori ed essenze utili alle api con contestuale

installazione di arnie urbane di quartiere. A cura del volontario Andrea Midoro sarà installato un prototipo

di cupola geodetica all’interno della quale vi saranno piante con sensori per il rilevamento del tasso di

umidità della terra e una lombricompostiera domestica adattabile a scala di quartiere che potrebbe

essere presa in considerazione come modello da applicare per il parco previsto alla base degli edifici del

futuro progetto di riconversione dell’area EX-AURA.

Gli incontri, dibattiti e laboratori, a libero accesso e gratuiti per tutti i soggetti coinvolti e interessati,

prevedono le proposte di Tabaccheria Cipro, Una Ginestra, Water Life Aqua Studio, l’associazione

Marirlandart e l’asilo nido Hakuna Matata: Tabaccheria Cipro propone, nell’area prospiciente al negozio,

la presentazione del libro Euroflora 1966-2022. Paesaggi artificiali in mostra a cura dell’Arch. Antonio

Lavarello, a seguire dibattito sul rapporto tra parchi urbani e città. Una Ginestra propone, nell’area

prospiciente al negozio, una dimostrazione sulla vita delle api dal titolo Il rap dell’ape a cura di Simona

Ugolotti ovvero la Cantadina: artista, scrittrice, contadina che semina possibilità, a seguire laboratorio per

bambini. Water Life Aqua Studio propone, nell’area prospiciente alla piscina un banco di piante

acquatiche con relativa illustrazione del metodo di mantenimento di queste specie vegetali. L’associazione

Marirlandart propone, nell’area prospiciente alla loro sede, un laboratorio di introduzione alla

manipolazione dell’argilla, acquerelli a tema botanico, mini kokedama e sassi dipinti dal titolo: Esperienze

creative per imparare giocando. L’asilo nido Hakuna Matata propone, nel giardino dell’asilo, un

laboratorio di letture dal titolo Letture in giardino durante il quale verrà letto: Il fiore del signor Moggì di B.

Friot e N. Bertelle; Io sono Foglia di A. Mozzillo e altre letture a tema.

Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare bevande, consumare aperitivi e pietanze a base di

fiori commestibili presso il Friends’ bar e Ristorante Pievano presenti lungo Via del Commercio in

prossimità dell’area ex-Aura. Sarà inoltre possibile visitare le esposizioni temporanee a tema floreale ed

acquatico presso il Friends’ bar, lo Studio di Arte Contemporanea Carla Benvenuto, le installazioni

lungo Via del Commercio di sassi dipinti e mini kodama dell’associazione Marirlandart, nonché le

realizzazioni del concorso di disegno.

Al termine dei dibattiti si terrà la premiazione del concorso di disegno La città delle piante nel parco

giochi limitrofo all’area ex Aura, con spiegazioni inerenti al motivo del premio. Tutti i partecipanti

riceveranno in premio i semi di girasole e nasturzio offerti dal C.I.V. Nervi Mare e confezionati con l’ausilio

dei volontari partecipanti a questo progetto inclusivo, di rilancio di una via defilata di Nervi, con carattere

culturale e modello di cittadinanza attiva in sinergia con la municipalità. Sarà inoltre l’occasione per valutare

proposte a tema green per il progetto di riconversione dell’area ex-Aura in Via del Commercio in presenza

dei residenti del quartiere, nonché tematiche ambientali in generale.

CRONOPROGRAMMA:

● ORE 10.00 ALLESTIMENTO: BANCHI, AREA DIBATTITO, AREA ESPOSIZIONE DISEGNI DEI

BAMBINI

● ORE 14.30 LABORATORIO ESPERIENZE CREATIVE PER IMPARARE GIOCANDO A CURA

DELL’ASSOCIAZIONE MARIRLANDART (Via del Commercio 8 i, nell’area condominiale di fronte ai

giardini della coop)

● ORE 15.00 PIANTUMAZIONE PIANTINE CON COORDINAZIONE DI PERSONALE ASTER,

VOLONTARI CHIESA DI SAN GIUSEPPE, VOLONTARI ASSOCIAZIONE GENOVA MADE

● ORE 16.00 PRESENTAZIONE LIBRO PROPOSTO DA TABACCHERIA CIPRO DAL TITOLO

Euroflora 1966-2022. Paesaggi artificiali in mostra a cura di Antonio Lavarello (Via del

Commercio marciapiede tra il civico 9 e il civico 7)

● ORE 16.45 Il rap dell’ape: DIMOSTRAZIONE/LABORATORIO PROPOSTO DA UNA

GINESTRA, a cura di Simona Ugolotti ovvero la CANTADINA: artista, scrittrice, contadina che

semina possibilità (Via del Commercio marciapiede tra il civico 9 e il civico 7)

● ORE 17.30 Letture in giardino: LABORATORIO DI LETTURE PROPOSTE DALL’ASILO NIDO

HAKUNA MATATA PRESSO IL LORO GIARDINO in Via del Commercio civico 9F, sarà letto: Il

fiore del signor Moggì di B. Friot e N. Bertelle; Io sono Foglia.

● ORE 18.00 PREMIAZIONE DEL CONCORSO DI DISEGNO La città delle piante PRESSO IL

PARCHETTO DI VIA DEL COMMERCIO NELL’AREA ADIACENTE ALL’EX-AURA

● ORE 18.30 MA ANCHE DURANTE TUTTA LA GIORNATA, SARÀ POSSIBILE ACQUISTARE

BEVANDE, CONSUMARE APERITIVI E PIETANZE A BASE DI FIORI COMMESTIBILI PRESSO

IL FRIENDS’ BAR ED IL RISTORANTE PIEVANO PRESENTI LUNGO VIA DEL COMMERCIO;

SARÀ INOLTRE POSSIBILE VISITARE LE ESPOSIZIONI TEMPORANEE PRESSO IL FRIENDS

BAR, PRESSO LO STUDIO DI ARTE CONTEMPORANEA CARLA BENVENUTO E LE

INSTALLAZIONI DI LAND ART LUNGO LA VIA DELL’ASSOCIAZIONE MARIRLANDART

● DURANTE TUTTA LA GIORNATA SARÀ CONSULTABILE IL BANCO DELL’ASSOCIAZIONE API

GENOVA CHE ILLUSTRERÀ I PROGETTI DI APIARI URBANI PRESENTI A GENOVA ED IL

FUNZIONAMENTO DELLE ARNIE ATTRAVERSO MATERIALI DIDATTICI; SARÀ INOLTRE

VISIONABILE LA CUPOLA GEODETICA INSTALLATA A CURA DEL VOLONTARIO ANDREA

MIDORO CHE ILLUSTRERÀ INOLTRE IL FUNZIONAMENTO DELLA LOMBRICOMPOSTIERA

DOMESTICA E DEL SENSORE DI UMIDITÀ PRESENTI IN LOCO

In caso di pioggia l’evento verrà posticipato

REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI DISEGNO LA CITTA’ DELLE PIANTE:

Le scuole e i gruppi potranno partecipare presentando un cartellone per classe/gruppo di formato

50×70 cm da utilizzare in orizzontale e da ritirare presso Tabaccheria Cipro in Via del Commercio

3Q/R, in seguito i volontari provvederanno a montarlo su cartone rigido e installarlo lungo Via del

Commercio. Sul cartellone andrà scritto in stampatello maiuscolo, in basso a destra, il titolo

dell’opera, il nome della scuola e la classe.

In un foglio a parte formato A4 verticale, andrà indicato il titolo presente sul cartellone, la classe, la

scuola, i nomi e cognomi di tutti gli alunni e delle maestre che hanno collaborato alla creazione del

cartellone ed eventualmente una breve spiegazione delle tecniche impiegate o del

contenuto/motivazioni dell’opera.

I singoli partecipanti potranno presentare il disegno su un foglio formato 42×30 cm, da utilizzare

in orizzontale, montato su cartone rigido che poi i volontari provvederanno ad installare lungo Via

del Commercio. Sia i fogli che il cartone per i singoli partecipanti possono essere ritirati

gratuitamente presso Tabaccheria Cipro che distribuirà il retro delle locandine dei giornali e gli

scatoloni su cui montare il foglio. Sul foglio andrà scritto in stampatello maiuscolo, in basso a

destra, il titolo dell’opera, il nome e cognome dell’autore. In un foglio a parte formato A4 andrà

indicato il titolo dell’opera, nome e cognome dell’autore ed eventualmente una breve spiegazione

delle tecniche impiegate e/o del contenuto/motivazioni dell’opera.

Tutti i disegni andranno consegnati presso Tabaccheria Cipro (Via del commercio 3 Q/R) o

Una Ginestra (Via del commercio 3 I/R) entro le ore 18.00 del 05/05/2022

Progetto del verde e direzione artistica dell’evento ideati e redatti gratuitamente da Tabaccheria

Cipro (Arch. Francesca Cipro e Agrotecnico Pasquale Tenace).

Progetto grafico per locandine e flyer per la divulgazione dell’evento, realizzati gratuitamente da

Tabaccheria Cipro in collaborazione con l’artista Carla Benvenuto

(studio di Arte Contemporanea con sede in Via del Commercio)