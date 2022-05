Portofino’s week 2022: Tigullio race’s, 30 aprile e 1 maggio 2022

Il 30 aprile 2022, a sette giorni dalla regata dell’isola del Tino, è la volta della Tigullio’s race con le regate su percorso a bastone aperte a barche in classe ORC e Libera. Le barche iscritte sono 14, 5 in classe ORC e 9 in classe libera.

I giornata 30 aprile 2022

Cielo nuvoloso ma con sprazzi di sereno e brezza costante con mare calmo caratterizzano la prima giornata della Tigullio’s race. Nella prima regata Il vento, proveniente da 245°, è sui 10 nodi; il percorso a bastone di circa un miglio per tre giri; la partenza regolare. La prima barca al traguardo in tempo reale è SUSPIRIA THE REVENGE di Antonino Venneri YC Punta Sardegna, seguita da AIA DE MA di Luca Olivari YC Chiavari e da OCESSE di Oriano Lanfranconi CVFM, ma dopo la prima prova la classifica della classe ORC a seguito del calcolo dei compensi risulta essere la seguente:

Classe ORC

1 SUSPIRIA THE REVENGE di Antonino Venneri YC Punta Sardegna

2 X-WAVE di Marco Roccatagliata della LNI di Genova

3 AIA DE MA di Luca Olivari YC Chiavari

4 OCESSE di Oriano Lanfranconi CVFM

Per la classe Libera, vale l’arrivo in tempo reale e la prima regata vede la seguente classifica:

1 ARIA di Giuliano Azzimonti del CNR

2 FIRST….ISSIMA di Fabio Montale dello YCI

3 TRIDENTE di Stefano Trifirò del CNR

Nella seconda regata il vento si mantiene sui 245° anche se perde un po’ di forza attestandosi sui 7/8 nodi ed al termine dei tre giri del percorso a bastone, è ancora SUSPIRIA THE REVENGE a prevalere in tempo reale, seguita da ARIA e da FIRST….ISSIMA in terza posizione, ma la classifica ORC in tempo compensato è la seguente:

Classe ORC

1 SUSPIRIA THE REVENGE di Antonino Venneri YC Punta Sardegna

2 X-WAVE di Marco Roccatagliata della LNI di Genova

3 AIA DE MA di Luca Olivari YC Chiavari

4 OCESSE di Oriano Lanfranconi CVFM

Per la classe Libera, vale l’arrivo in tempo reale e la prima regata vede la seguente classifica:

1 ARIA di Giuliano Azzimonti del CNR

2 FIRST….ISSIMA di Fabio Montale dello YCI

3 TRIDENTE di Stefano Trifirò del CNR

II giornata 1 maggio 2022

Cielo sereno con avvisaglie di temporale e con mare calmo caratterizzano la seconda giornata della Tigullio’s race. Nella prima regata Il vento, proveniente da 225° per i primi due giri con un salto a 340 per l’ultimo giro, è sui 8 nodi in diminuzione; il percorso sempre a bastone di circa un miglio per tre giri; la partenza regolare. In occasione del salto di vento è giunto un groppo con conseguente temporale e vento a raffiche. La prima barca al traguardo in tempo reale è ancora SUSPIRIA THE REVENGE di Antonino Venneri YC Punta Sardegna, che fa l’en plein avendo vinto le due regate precedenti, seguita da AIA DE MA di Luca Olivari YC Chiavari, che dopo due terzi posti nelle regate precedenti supera X-WAVE di Marco Roccatagliata della LNI di Genova , la classifica della classe ORC a seguito del calcolo dei compensi risulta la seguente:

Classe ORC

1 X-WAVE di Marco Roccatagliata della LNI di Genova

2 SUSPIRIA THE REVENGE di Antonino Venneri YC Punta Sardegna

3 AIA DE MA di Luca Olivari YC Chiavari

4 OCESSE di Oriano Lanfranconi CVFM

Per la classe Libera, vale l’arrivo in tempo reale e la regata vede la seguente classifica:

1 ARIA di Giuliano Azzimonti del CNR

2 SPEEDSTER di Maria De Leo della LNI Quinto

3 FIRST….ISSIMA di Fabio Montale dello YCI

Il Comitato dopo aver valutato la situazione di tempo e mare soia per l’affievolirsi del vento e per il groppo, stabilisce di terminare la Tigullio’races 2022 con la terza regata valida.

Classifica generale.

Dopo le tre regate si definisce la seguente classifica definitiva:

Classe ORC in tempo compensato

1 SUSPIRIA THE REVENGE di Antonino Venneri YC Punta Sardegna

2 X-WAVE di Marco Roccatagliata della LNI di Genova

3 AIA DE MA di Luca Olivari YC Chiavari

4 OCESSE di Oriano Lanfranconi CVFM

Per la classe Libera, vale l’arrivo in tempo reale e la prima regata vede la seguente classifica:

1 ARIA di Giuliano Azzimonti del CNR

2 FIRST….ISSIMA di Fabio Montale dello YCI

3 TRIDENTE di Stefano Trifirò del CNR

4 SPEEDSTER di Maria De Leo della LNI Quinto

Alle 17 la Portofino’s week, organizzata dal Circolo Nautico Rapallo, si conclude con la premiazione davanti al gazebo del Circolo sia per la regata dell’Isola del Tino sia per la Tigullio’s races e per la combinata assegnata ad ARIA di Giuliano Azzimonti del CNR, barca che ha conseguito i migliori risultati in entrambe le manifestazioni.