Euro 2020, Grecia-Italia: si scalda Quagliarella

Tra una settimana, ad Atene, riprenderà il cammino della Nazionale italiana nelle qualificazioni per EURO 2020.

Prima la Grecia, quindi a Torino la Bosnia ed Erzegovina (l’11 giugno), un momento importante per gli Azzurri che si sono ritrovati in mattinata al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tra di loro anche il capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella che nel pomeriggio ha sostenuto il primo allenamento agli ordini di Roberto Mancini e del suo staff.

L’ennesima soddisfazione stagione per il capitano blucerchiato che è tornato in azzurro, segnando per altro una rete nella sfida in primavera giocata contro il Liechtenstein e vinta dalla nazionale italiana.