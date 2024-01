Eridania sempre più sostenibile: l’azienda nata a Genova nel 1899 utilizza imballi per il 75% in carta e packaging quasi tot riciclabili

Eridania, azienda leader della dolcificazione nata a Genova nel 1899, in materia di packaging attenti all’ambiente, in un’ottica fortemente orientata alla sostenibilità.

Negli ultimi anni l’azienda ha intrapreso iniziative per ridurre progressivamente l’impiego della plastica (-14% per i pack primari e -13% per i pack secondari), con l’obiettivo di alleggerire il materiale di confezionamento senza influire sulla corretta conservazione del prodotto; a questo si aggiunge che la quasi totalità degli imballaggi utilizzati in Eridania è ad oggi riciclabile.

Nello specifico, l’azienda vanta imballi per il 75% in carta o cartoncino, che, dal 2020, sono tutti certificati FSC, a garanzia della provenienza del materiale da fonti di riciclo e di recupero.