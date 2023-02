Entella, De Lucia: Vittoria ad Ancona da grande squadra

Una prestazione sempre attenta, impreziosita da una grande parata in avvio di gara. C’è anche la firma di Victor De Lucia nel successo dell’Entella in casa dell’Ancona. Al termine del match il portiere biancoceleste ha commentato così la vittoria e la prestazione dei suoi.

“Questa è una vittoria da grande squadra. Siamo venuti qui con la testa giusta e siamo riusciti a fare una grande partita. Vincere in questo modo ci deve dare tanta forza e consapevolezza per il prosieguo della stagione. Abbiamo un pochino sofferto nei primi minuti, ma con il passare del tempo siamo riusciti a prendere campo e a sfruttare al massimo le occasioni create. Oggi credo che sia superfluo soffermarsi su un reparto in particolare. Siamo stati uniti e abbiamo giocato da squadra, offrendo una prestazione davvero importante. Personalmente sono contento sia per la vittoria che per essere sceso in campo. Io cerco sempre di allenarmi al massimo e di farmi trovare pronto e sono felice di aver aiutato la squadra a conquistare questi 3 punti così importanti. Adesso andiamo avanti con entusiasmo e pensiamo subito alle prossime partite. La squadra è viva e vuole giocarsi le sue carte sino alla fine“.