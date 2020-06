Entella, De Col: Non ho mai smesso di lavorare

De Col giocatore dell’Entella spiega come sono state le sue ultime settimane dense di lavoro anche a casa.

“Mi è dispiaciuto moltissimo per l’infortunio, ma in questi mesi ho avuto tempo per recuperare e farmi trovare pronto, sono molto felice di essere tornato a pieno regime con la squadra: a Villa Stuart ho trovato il massimo del professionismo, la clinica mette a disposizione ottime strutture sportive e anche i medici sono sempre molto incoraggianti. Ho quindi sempre lavoro, non mi sono mai fermato, ma è chiaro che tornare con i compagni è stato molto emozionante: allenarsi e giocare insieme è tutta un’altra cosa, tornare alla normalità è stato davvero bello”