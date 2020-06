Covid, Ricciardi (OMS): Quarantena vale anche per il calcio

Nessuna eccezione neanche per il mondo del Pallone, la sicurezza prima di tutto per gli esperti.

“Non si può accorciare la quarantena, ma stiamo lavorando ad un’altra via per salvare il campionato”. E’ intervenuto Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo Oms, consigliere del ministro Speranza per il Coronavirus, a proposito anche della delocalizzazione del campionato: ”Una cosa sono i dati scientifici ed altri le decisioni politiche. Decisioni così forte mettono poi in gioco l’unità Nazionale, sono soluzioni pragmatiche, le persone sono un po’ più libere. La Lombardia ha avuto un numero di casi più alto, quindi dal punto di vista scientifico, la proposta ha un senso. Ovviamente andrebbero rispettate tutte le misure di sicurezza, in ogni Regione”.