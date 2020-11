Dritto & Rovescio, iniziativa solidale di 50&Più Genova

L’Associazione 50&PIÙ Genova lancia l’iniziativa solidale “Dritto & Rovescio” da fare da casa. Lavorare a maglia, produrre coperte, sciarpe o altro da regalare a chi ne ha bisogno.

“Dritto & Rovescio per l’emergenza” è una nuova iniziativa dell’Associazione 50&Più Genova, ideata dalla presidente Brigida Gallinaro per proporre – a soci e a chiunque ne abbia voglia – un’attività utile, creativa e rilassante. Nei mesi freddi e ancora segnati dalla pandemia di Covid-19, se l’indicazione è limitare gli spostamenti per preservare la salute, stare in casa può diventare l’occasione per riprendere o imparare a lavorare a maglia e produrre coperte, sciarpe, berretti, scialli, calze o altro da regalare a chi ne ha bisogno. Sarà Don Valentino Porcile, parroco della chiesa della Santissima Annunziata di Sturla che ha già ricevuto sostegno dall’Associazione 50&Più, a destinare i doni fatti a mano alle persone che sapranno apprezzare questo gesto. Per partecipare a “Dritto & Rovescio per l’emergenza” ci sono due modi: donare gomitoli di lana oppure sedersi in poltrona, scegliere i colori e incrociare i ferri. Il filo della solidarietà sta per avvolgere chi ha voglia di dare e ricevere un po’ di calore. Per informazioni e consegne scrivere a 50epiu.ge@50epiu.it o telefonare ai numeri 010/543042-5530352.

50&Più, fondata nel 1974, è un’Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza sindacale, la tutela e l’assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell’affermazione e della valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – Imprese per l’Italia, e forte di 330mila iscritti, 50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 Paesi del mondo. www.spazio50.org

Ulteriori informazioni:

Associazione 50&Più Genova, via XX Settembre 40/5

Tel. 010/543042-5530352