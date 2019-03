Domani arriva a Genova a Ponte dei Mille, Msc Bellissima

Domani mattina arriverà a Genova a Ponte dei Mille, per la prima volta nel suo home-port, Msc Bellissima, la nuova nave di Msc Crociere per il tradizionale Maiden Call.

Il Maiden Call è la cerimonia che avviene quando una particolare nave, per la prima volta, arriva in un porto. La cerimonia si svolge, di solito con un cambio di targhe tra il Comandante della nave e i funzionari portuali.

Consegnata lo scorso 27 febbraio dai Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, nel Regno Unito a Southampton, il 2 marzo, è passata per la cerimonia di battesimo.

Il 4 marzo è poi, partita per il suo viaggio inaugurale verso Genova, il suo l’home port, da dove effettuerà crociere nel Mediterraneo.

Attualmente alle 12 si trova ormeggiata nel porto di Marsiglia.

MSC Bellissima con i suoi 315 metri, è stata progettata per essere in grado di accedere alla maggior parte dei porti da crociera del mondo.

Si tratta della seconda nave della classe Meraviglia a unirsi alla flotta di MSC Crociere e come MSC Meraviglia è una nave adatta per tutte le stagioni, con molti spazi all’aperto e al coperto.

La nave è dotata di alcune tra le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

Si va dai sistemi di depurazione dei gas di scarico, ai sistemi per la prevenzione dello sversamento dell’olio dai locali macchine, a tecnologie all’avanguardia per il trattamento dei rifiuti, dell’acqua e per il recupero dell’energia e del calore, ma anche altri accorgimenti per incrementare l’efficienza energetica, quali sistemi di recupero del calore ed illuminazione a LED.

La nave da crociera presenta inoltre tecnologie all’avanguardia per i servizi d’assistenza ai passeggeri.

È idotata, infatti, di ZOE, la prima assistente personale virtuale integrata nel servizio MSC for Me.

ZOE, presente in ogni camera, si attiva con un comando vocale e risponde a centinaia di domande e curiosità relative alla crociera.

MSC Bellissima consegnata dal cantiere navale di Saint-Nazaire