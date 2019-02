MSC Bellissima consegnata dal cantiere navale di Saint-Nazaire

MSC Crociere ha preso in consegna MSC Bellissima dai Chantiers de l’Atlantique, società tra i leader mondiali nella costruzione navale.

Con tre navi Classe Meraviglia in costruzione simultaneamente nel cantiere navale di Saint-Nazaire, le due società hanno festeggiato oggi un doppio evento, celebrando anche la tradizionale cerimonia della moneta per MSC Virtuosa.

La cerimonia di consegna di MSC Bellissima si è svolta alla presenza di Gianluigi Aponte, fondatore e Presidente Esecutivo del gruppo MSC, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises e Laurent Castaing Direttore Generale di Chantiers de l’Atlantique e alcuni rappresentanti delle Autorità locali e regionali.

Pierfrancesco Vago, Presidente Esecutivo di MSC Crociere, ha dichiarato: “La consegna di oggi segna un nuovo capitolo nella storia della nostra partnership con Chantiers de l’Atlantique. Insieme abbiamo già dato vita a 14 navi da crociera altamente innovative, spianando la strada alla crescita della nostra compagnia. Insieme, nei prossimi anni, costruiremo altre navi per espandere ancora la nostra flotta. L’eleganza e la bellezza di MSC Bellissima, unita alle migliori e più recenti tecnologie marittime e ambientali, vogliono testimoniare la nostra incessante tendenza all’innovazione.”

Laurent Castaing, Direttore Generale di Chantiers de l’Atlantique’s, ha detto: “Questa nuova eccezionale nave è un’altra prova della qualità della duratura partnership che abbiamo stabilito tra MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique negli ultimi venti anni. Ogni volta che realizziamo una nuova nave, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e capacità di innovare con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la fiducia dei nostri clienti: per le nostre due società, questo è l’emblema di una storia di successo.”

Come le altre navi della flotta di MSC Crociere, MSC Bellissima ridefinisce i confini del design e dell’ingegneria navale. A testimonianza dell’impegno per l’ambiente della compagnia, MSC Bellissima è dotata di alcune tra le ultime tecnologie disponibili sul mercato.

Tra queste, sistemi di depurazione dei gas di scarico, sistemi per la prevenzione dello sversamento dell’olio dai locali macchine, tecnologie all’avanguardia per il trattamento dei rifiuti, dell’acqua e per il recupero dell’energia e del calore, ma anche altri accorgimenti per incrementare l’efficienza energetica (dai sistemi di recupero del calore, all’illuminazione a LED).

MSC Bellissima presenta inoltre tecnologie all’avanguardia per i servizi d’assistenza ai passeggeri. È infatti la prima nave da crociera dotata di ZOE, la prima assistente personale virtuale integrata nel servizio MSC for Me. ZOE, presente in ogni camera, si attiva con un comando vocale e risponde a centinaia di domande e curiosità relative alla crociera.

Con la consegna di oggi, MSC Bellissima diventa la quarta nave ad entrare nella flotta di MSC Crociere in meno di due anni. Grazie ad un piano industriale senza precedenti, altre 13 navi da crociera di ultima generazione si uniranno alla flotta entro il 2027. Tra queste, ci sono 4 mega navi della World Class che possono ospitare circa 7mila passeggeri ciascuna e altre 4 navi più piccole dedicate al segmento ultra-lusso.

MSC Bellissima è la seconda nave della classe Meraviglia a unirsi alla flotta di MSC Crociere e come MSC Meraviglia è una nave adatta per tutte le stagioni, con molti spazi all’aperto e al coperto. Con una lunghezza di soli 315 metri, è stata progettata per essere in grado di accedere alla maggior parte dei porti da crociera del mondo.

A Southampton, Regno Unito, il 2 marzo si svolgerà la cerimonia di battesimo.

Poi, il 4 marzo partirà per il suo viaggio inaugurale verso Genova, la città ligure sarà il suo l’home-port per la prima stagione nel Mediterraneo occidentale.

MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique hanno inoltre celebrato la tradizionale cerimonia della moneta per MSC Virtuosa, si tratta di uno dei primi step nella costruzione di una nave che avviene non appena la chiglia è posata.

Quando sarà consegnata a novembre 2020, MSC Virtuosa diventerà la quarta nave della classe Meraviglia ad entrare a far parte della flotta di MSC e la seconda delle tre navi Classe Meraviglia-Plus, che rappresentano una versione più grande e arricchita del prototipo di Meraviglia, con un maggior numero di cabine, più spazio per i passeggeri e ulteriori attrazioni di bordo.

Tradizione vuole che due dipendenti di lungo corso del cantiere e l’armatore posizionino due monete sotto la chiglia in segno di benedizione e come augurio di buona fortuna. Così Elise Guérin, Project Manager, Chantiers de l’Atlantique e Helen Huang, direttrice della sede cinese di MSC Crociere Greater China, hanno avuto l’onore di celebrare questa tradizione.