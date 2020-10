Derby, Qui Genoa: gruppo diviso per preparare la gara

Obiettivo raggiunto. Dopo il passaggio ai sedicesimi di Coppa Italia, teste a cuocere sugli impegni di campionato. Uno via l’altro. In vista della stracittadina, il primo sulla strada, la squadra ha ripreso ad allenarsi al ‘Signorini’. Gruppo suddiviso per effettuare circuiti differenziati. Solo recupero per chi ha giocato di più con il Catanzaro. Carichi voluminosi per gli altri con il buongiorno, per la parte atletica, impartito tra attrezzi, corde, elastici e palloni ginnici. Sul terreno di gioco sono iniziate poi le prove, condite da una partitella a perimetro ridotto, per la prossima sfida. Terapie mediche e fisiche per Shomurodov e Zappacosta, frenati entrambi da problemi muscolari. Venerdì altro appuntamento.