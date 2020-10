Derby, Qui Samp: lavoro atletico per i blucerchiati

Il derby della Lanterna si avvicina e la Sampdoria prosegue la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco. Claudio Ranieri ha lavorato sul campo 1 con il gruppo unito per una prima fase di attivazione e atletica. A seguire lo staff tecnico ha separato i blucerchiati maggiormente impiegati in Coppa Italia (allenamento rigenerativo per loro) dal resto della squadra, impegnata in partitelle a tema in spazi ridotti.

Agenda. Test con i compagni per Antonio Candreva, che ha svolto regolarmente la prima parte della seduta per poi continuare – sempre sul campo – con un programma specifico. Manolo Gabbiadini resta invece alle prese con il proprio iter di recupero. Domani, venerdì, ancora un mattutino in agenda.