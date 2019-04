Derby, Prandelli: Nulla da rimproverare ai ragazzi

Stavolta anche un uomo paziente e di classe come Cesare Prandelli fa fatica a mandare giù il boccone. Pesano alcune valutazioni che hanno complicato una partita complicata di sé.

“Ai miei ragazzi non posso muovere rimproveri. Siamo rimasti in partita anche in dieci e la prestazione è stata giusta. Sappiamo che dovremo lottare sino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Non siamo fortunati con la var. Sulla prima rete c’era fallo su Romero, nella seconda non c’era il rosso a Biraschi. Ringrazio i tifosi che sono stati straordinari: il nostro dispiacere è per loro. In area è mancata la scelta giusta sui tempi. Non guardiamo i risultati delle concorrenti, sappiamo che dobbiamo contare solo su noi stessi. L’assenza di Pandev con il Torino è pesante. Punteremo su altre opzioni”.