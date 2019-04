Derby, Veloso: Vogliamo reagire subito

Tra i migliori del Grifone e della partita. Miguel Veloso ha dato geometrie nel mezzo.

Quando nasce storta risulta tutto più difficile. A fine partita è forte la delusione nello spogliatoio. Nelle parole si fa strada la voglia di reagire. “Le sconfitte sono sempre brutte, figuriamoci in un derby. E’ stato un match molto combattuto, restare in dieci ha complicato le cose. Vogliamo rifarci nella prossima contro il Torino. Siamo i primi a essere dispiaciuti, la squadra ha lottato in dieci. Quando non gira le colpe sono di tutti, non di un reparto. Noi veterani abbiamo cercato di dare l’esempio. Ci prendiamo le nostre responsabilità e adesso andiamo avanti con l’obiettivo di fare i punti che servono per la salvezza. Gli episodi contrari sulle reti ci hanno penalizzato. Il Genoa ha le risorse per venirne fuori”.