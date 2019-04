Ponte Feritore chiuso dal 15 aprile al 17 maggio

Dopo la messa in sicurezza del ponte Don Acciai al Lagaccio al via anche per il ponte Feritore, a San Gottardo, in Val Bisagno alcuni lavori.

Il sindaco, quest’ estate, dopo le tragiche vicende del pontr Morandi, aveva emesso un’ordinanza comunale riguardo il livello di attenzione su passerelle e viadotti in città.

Sul ponte è stato istituito il divieto di sosta e il transito per i mezzi pesanti esclusi gli autobus del trasporto pubblico, inoltre la carreggiata è stata ristretta.

Il tutto per effettuare alcuni lavori dedicati ad un progetto di consolidamento della struttura.