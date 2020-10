Denunciati due spacciatori: un 18enne genovese ed un nigeriano

Ieri, i poliziotti del Commissariato Cornigliano e San Fruttuoso, in due operazioni disgiunte, hanno denunciato un 27enne nigeriano e un 18enne genovese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Il primo è stato fermato in via Vezzani e trovato in possesso di 25 dosi di cannabis per un peso complessivo di 8 grammi.

Da accertamenti a suo carico è risultata una condanna nel 2019 per spaccio terminata lo scorso settembre.

Il 18enne è stato invece fermato in via Berghini, strada attenzionata a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dai residenti che avevano notato uno strano andirivieni.

Addosso il giovane occultava 4 confezioni di cannabis già suddivise in piccole dosi pronte alla vendita.

Durante la perquisizione domiciliare gli uomini di San Fruttuoso hanno trovato inoltre un bilancino di precisione e altra sostanza stupefacente, chiusa in un barattolo in vetro, per un peso complessivo di 3 grammi.