Bambini alla raccolta delle olive nell’uliveto didattico della scuola di via Lombardia a Sestri Levante. Per i bimbi, questa iniziativa è un nuovo momento stimolante per lo studio delle tradizioni liguri, un sapere prezioso che fa parte del patrimonio culturale della nostra regione sia con la faticosa raccolta manuale, che l’approfondimento delle tradizioni del territorio.

La Sindaca della città Valentina Ghio ha partecipato a questa istruttiva iniziativa che ha un valore fondamentale, a cui si aggiunge la possibilità di fare didattica all’aperto, tema particolarmente importante in questo momento.

Grazie al lavoro organizzativo dell’Assessore Mauro Battilana, è stata recuperata un’ ulteriore porzione di uliveto; sono stati tagliati i rovi e pulito il terreno recuperando spazio e luce preziosa per la flora.

I frutti non si sono fatti attendere, sono già state raccolte le olive anche in questa nuova area. Il merito va all’Assessore Mauro Battilana e la Cooperativa Olivicoltori Sestresi per il tempo impiegato e l’impegno che da anni dedicano a questo progetto. ABov