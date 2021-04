Dal Premio Lunezia il pass per la finale di Area Sanremo

Premio Lunezia nuove proposte 2021. Al vincitore il passaporto per la fase finale di Area Sanremo.

Area Sanremo, realtà eletta per decretare 2 giovani artisti nell’Olimpo dell’Ariston, conferma la novità di avvalersi di alcuni Festival storici per impreziosire la rosa dei finalisti, da cui emergeranno gli 8 vincitori. Si ufficializza intanto la presenza del primo classificato al Premio Lunezia Nuove Proposte 2021, che, con ogni probabilità, sarà noto a settembre. L’artista dovrà essere conforme alle regolamentazioni di Area Sanremo. Il Premio Lunezia Nuove Proposte, artisticamente diretto da Loredana D’Anghera, si avvale della collaborazione di RAI Isoradio (che programmerà i finalisti) e della cooperazione di alcuni operatori impegnati nella promozione commerciale e artistica di nuovi o già noti talenti. Il Premio Lunezia nasce nel 1996 dall’intuito del patron Stefano De Martino, con il battesimo artistico di Fernanda Pivano e di Fabrizio De André e allo scopo di valorizzare l’arte-canzone secondo l’allora neo-valutazione musical-letteraria, concetto che spazia in tutti i generi di espressione. Da alcuni anni il Premio Lunezia consegna 2 premi collaterali durante il Festival di Sanremo. Per iscriversi al Premio Lunezia Nuove Proposte 2021 consultare il sito: www.lunezia.it, link Nuove Proposte. Per qualunque chiarimento e dettaglio contattare la segreteria del Festival, ore pomeridiane: 347 3065739 – 347 2782390 – 328 5669549