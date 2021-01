Da Ventimiglia a Monaco in 8-10 minuti con un aliscafo

E’ stato da poco varato dal cantiere nautico di La Rochelle, in Francia, l’aliscafo che unirà il porto di Cala del Forte di Ventimiglia, con il Principato di Monaco.

Si tratta del primo collegamento via mare tra le due città.

Il mezzo potrebbe entrare in funzione già in primavera, in base all’evolversi dell’emergenza sanitaria.

L’aliscafo che unirà le due città è un mezzo veloce che, in condizioni meteo ottimali, può raggiungere i 48 nodi. In pratica Monaco potrà essere raggiunto da Ventimiglia in 8-10 minuti.

L’idea di realizzare un’autostrada del mare, era stata già proposta nel 2007 dal sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino.

Ora il suo successo dipenderà dalla domanda e non viene escluso in futuro un possibile collegamento tra Imperia e Cannes.