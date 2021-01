Al via l’Allerta gialla per neve nelle Valli savonesi e Stura

Alla mezzanotte di oggi è entrata in vigore l’Allerta meteo gialla per neve sulla zona D (Valli savonesi e Stura).

L’allerta durerà fino alle ore 24 di lunedì 4 gennaio.

Le previsioni meteo

Oggi, 4 gennaio: Il minimo barico mantiene condizioni d’instabilità con precipitazioni sparse, più diffuse dal pomeriggio, a carattere di rovescio o temporale al più moderato, associate a nevicate deboli o localmente moderate su D, deboli oltre 600 m su A, spolverate oltre 400/600 m su E e interno B. Dalla notte venti settentrionali fino a forti, localmente di burrasca al pomeriggio su AB e rilievi di D, localmente forti orientali su C e rilievi di E. Mare in aumento da molto mosso a localmente agitato in serata per onda da sud-sudovest su C e B orientale.

Domani, 5 gennaio: Prosegue la fase perturbata con precipitazioni e possibili rovesci sparsi, a carattere nevoso a tutte le quote su D ed E, oltre i 400/600 sulle altre zone. Nelle ore centrali rinforzo dei venti fino a forti da nord, nordovest su B.