Da Norwegian Cruise Line 250.000$ a sostegno dell’Australia colpita dagli incendi

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, compagnia di navigazione, che gestisce Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, ha destinato 250,000$ al fondo della Croce Rossa Australiana dedicato alle emergenze e disastri ambientali, sostenendo così gli interventi di soccorso per tutte le comunità e le aree colpite dai devastanti incendi boschivi che continuano ad interessare il territorio australiano.

“Siamo profondamente colpiti e sconvolti nel vedere la gravità dei danni causati dagli incendi che sono tutt’ora in corso in Australia”, ha affermato Frank Del Rio, president e Chief Executive Officer di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “La nostra donazione di $250.000 dollari, per la croce rossa australiana, sarà di immediato aiuto ai continui sforzi di soccorso per tutte le aree e le comunità maggiormente colpite dagil incendi.”

Dal Luglio 2019, lo staff della Croce Rossa Australiana, assieme ad oltre 1.590 volontari, hanno fatto fronte a 30 situazioni di emergenza causate dagli incendi ed aiutato oltre 18.600 persone. Nel corso di questi drammatici eventi, hanno fornito aiuti aglli sfollati indirizzandoli in oltre 69 centri di evacuazione, operazioni che vanno avanti senza sosta sostenendo tutte le persone che hanno perso le loro case e che necessitano di immediato soccorso a causa degli incendi.

“Nell’affrontare questi incendi il cui impatto di devastazione è senza precedenti, il sostegno che tutta l’Australia sta ricevendo dalle persone e dalle organizzazioni in tutto il mondo è davvero di grande confronto”, ha affermato Felicity Calvert, Head of Partnership della Croce Rossa Australiana. (nelle foto: alcune immagini dell’Australia in fiamme effettuate da Sky)

Per chi volesse dare un proprio contributo e sostenere l’Australian Red Cross Disaster Relief and Recovery Fund, visitate il sito: https://www.redcross.org.au/campaigns/disaster-relief-and-recovery-donate