Cultura, leggere la Musica in biblioteca nel fitto calendario di attività di Genova Capitale del Libro che si rinnova nel 2024

Cultura, leggere la Musica in biblioteca grazie alla collaborazione tra il Comune e la Scuola Musicale Giuseppe Conte, consolidata realtà socioculturale del territorio che da diversi anni svolge un’intensa, attività di formazione e promozione culturale e artistica nella città.

Il progetto, ideato e costruito in sinergia tra le due realtà e realizzato grazie al contributo di Fondazione Carige, si intitola Leggere la musica in biblioteca e porterà, da gennaio a maggio 2024, i validi artisti della Scuola Conte in un vero e proprio tour in 10 biblioteche del territorio, da ponente a levante, con una serie di laboratori gratuiti e corsi di musica dal vivo per bambini, adolescenti e adulti.

Il filo rosso sarà la contaminazione tra linguaggi artistici diversi: la lettura, la musica e anche il teatro con lo scopo di consentire ad un pubblico eterogeneo di fare esperienze significative in un’ottima ampia e inclusiva e di avvicinare tutti alla cultura e alla pratica musicale in modo semplice e coinvolgente.

Per i bambini sono previsti laboratori dedicati alla lettura di testi illustrati accompagnati da sonorità al pianoforte per aiutare a comprendere il variegato mondo della musica in modo naturale.

Per i ragazzi verrà dato spazio alla conoscenza delle vite e della musica prodotta dai grandi cantautori genovesi; gli adulti, invece, saranno coinvolti da letture di testi accompagnati da musiche d’atmosfera e colonne sonore

Saranno attivate inoltre 15 lezioni di avvicinamento alla pratica musicale per tutti con un primo incontro sulla teoria musicale (suoni e rumori, altezza, timbro, intervalli), il secondo incontro sulla storia della musica (forme e generi, usi e costumi), un terzo incontro di presentazione di una specifica composizione pensata per far familiarizzare gli ascoltatori con gli strumenti dell’orchestra, facendone ascoltare e descrivendone i temi conduttori.

Queste le biblioteche coinvolte: Berio, Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis, Benzi, Brocchi, Bruschi-Sartori, Cervetto, Gallino, Guerrazzi, Lercari, Saffi.

Tutte le info: sistemabibliotecariourbano@comune.genova.it

Ecco gli appuntamenti:

BIBLIOTECA BERIO

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO, ore 17

Attività per adulti: LE VITE IN MUSICA DEI CANTAUTORI GENOVESI

MERCOLEDÌ 3 APRILE, ore 17

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MERCOLEDÌ 6 MARZO, 13 MARZO, 27 MARZO, ore 17

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA EDMONDO DE AMICIS

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO ore 9.30

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

MERCOLEDÌ 6 MARZO 4 ore 9.30

Laboratorio per bambini: LE AVVENTURE DI PICCOLO DO. Come avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della grande musica

SABATO 6 APRILE, 20 APRILE, 4 MAGGIO ore 16

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA BENZI

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO ore 16.30

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MERCOLEDÌ 17 APRILE ore 10

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

MARTEDÌ 7 e 14 MAGGIO, MERCOLEDÌ 15 MAGGIO ore 10

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA BROCCHI

GIOVEDÌ 28 MARZO ore 17

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO ore 17

Laboratorio per bambini: LE AVVENTURE DI PICCOLO DO. Come avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della grande musica

MARTEDÌ 2- 9-16 APRILE ore 17

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA BRUSCHI SARTORI

GIOVEDÌ 18 APRILE ore 10.30

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

BIBLIOTECA CERVETTO

MARTEDÌ 26 MARZO ore 16.30

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MARTEDÌ 23 APRILE ore 16.30

Laboratorio per bambini: LE AVVENTURE DI PICCOLO DO. Come avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della grande musica

BIBLIOTECA GALLINO

GIOVEDÌ 15 MAGGIO ore 16.30

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MERCOLEDÌ 7-14-21 FEBBRAIO ore 9.30

CORSO PROPEDEUTICO ALLA LETTURA DELLA MUSICA

BIBLIOTECA GUERRAZZI

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO ore 16.30

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

BIBLIOTECA LERCARI

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO ore 16

Attività per adulti: LETTURA DEL ROMANZO “IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON” DI RICHARD BACH con accompagnamento musicale e voce narrante

MARTEDÌ 5 MARZO ore 16

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO ore 16.30

Laboratorio per bambini: LE AVVENTURE DI PICCOLO DO. Come avvicinare i bambini al meraviglioso mondo della grande musica

BIBLIOTECA SAFFI

GIOVEDÌ 9 MAGGIO ore 11

Laboratorio per ragazzi: LE VITE IN MUSICA’ DEI CANTAUTORI GENOVESI