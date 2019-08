Crotone-Samp, i convocati di mister Di Francesco

La Sampdoria si è ritrovata in mattinata ieri al “Mugnaini” di Bogliasco per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della trasferta di Crotone, dove domani, domenica, sarà di scena allo “Scida” per sfidare i padroni di casa di Giovanni Stroppa (calcio d’inizio alle 21.00, diretta su RaiSport+HD) nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Al termine della seduta, Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei 24 convocati, che nel tardo pomeriggio saliranno a bordo del volo charter per raggiungere la Calabria. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez.