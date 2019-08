Sassuolo-Spezia, i convocati di Coppa Italia

Terminata la rifinitura pomeridiana in vista della seconda sfida ufficiale valida per il Terzo Turno della Coppa Italia 2019-2020, che domenica alle 20:45 vedrà le Aquile sfidare il Sassuolo sul terreno del “Mapei Stadium”, il tecnico Vincenzo Italiano ha diramato l’elenco dei convocati, tra i quali non è presente l’infortunato Gennaro Acampora. Prima convocazione ufficiale per lo spagnolo Salva Ferrer.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.DESJARDINS, 12.KRAPIKAS, 22.BARONE

DIFENSORI: 2.VIGNALI, 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 28.ERLIC

CENTROCAMPISTI: 6.MORA, 8.RICCI M., 14.AWUA, 16.BARTOLOMEI, 25.MAGGIORE, 27.BENEDETTI

ATTACCANTI: 7.DELANO, 9.GALABINOV, 10.RICCI F., 11.GYASI, 17.GUDJOHNSEN, 29.BUFFONGE, 33.PINTO