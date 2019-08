Entella-Gozzano 3-2, buon test per i liguri

Buono il test per l’Entella contro il Gozzano, formazione coriacea che ha dato del filo da torcere alla formazione di Boscaglia.

A una settimana dal debutto in serie B, l’Entella supera 3 a 2 in amichevole il Gozzano. Per i biancocelesti rete di Crimi e doppietta di Claudio Morra.

Un test positivo a metà che dimostra come ci sia ancora da lavorare, in campo ma anche nelle stanze del calciomercato, per rendere la formazione competitiva per la serie cadetta.

Entella 3

Gozzano 2

40 pt Crimi, 49 st Bruzzaniti, 73 st Morra, 75 st Morra, 81 st Bukva rig

Contini (Massolo 45 st), Sala, Chiosa (Adorjan 60 st), Crimi, Nizzetto, Pellizzer, Morra ( Puntoriere 86 st), Coppolaro, Toscano, Mancosu, Schenetti