Crociere, il CLIA European Summit a Genova dal 14 al 16 giugno

Bucci: Un evento simbolico per tutto il paese e un ritorno alla normalità. Vogliamo il turismo congressuale. Se 300 persone che verranno al Summit più i loro familiari non si mangiano almeno un piatto di trenette al pesto e una focaccia, darò le dimissioni

Oggi presso la Galleria Dorata di Palazzo Tobia Pallavicino sede della Camera di Commercio di Genova, è stato presentato il CLIA European Summit.

Si tratta in assoluto della prima conferenza europea del settore crocieristico e si svolgerà a Genova dal 14 al 16 giugno.

La CLIA, è, infatti, l’Associazione mondiale delle compagnie che operano nel settore delle crociere.

Alla tre giorni che si svolge tra Palazzo della Borsa, Palazzo Ducale, Chiostro della Cattedrale di S.Lorenzo e Magazzini del Cotone, parteciperà, assicurano gli organizzatori, il gotha crocieristico mondiale. Giusto per non “spoilerare”, rubando l’espressione al direttore CLIA Italia Francesco Galietti, hanno assicurato la presenza Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di Msc Crociere e nuovo n. 1 della CLIA, Michael Thamm, amministratore delegato, direttore generale del Gruppo Costa e di Carnival Asia e presidente di CLIA Europe. Oltre a ministri italiani e di altri Paesi, vertici delle compagnie, rappresentanti della Regione, del Comune, delle Autorità marittime e dei trasporti.

Le compagnie crocieristiche hanno da tempo ripreso le operazioni. Prevedono di recuperare pienamente i livelli pre-pandemia già nel 2023, per poi tornare a crescere in maniera stabile negli anni successivi.

La prima tappa importante di questo percorso avrà luogo a Genova dal 14 al 16 giugno con il CLIA European Summit. Si tratta della prima conferenza europea della crocieristica organizzata dall’associazione delle compagnie di crociera (CLIA). Tale summit si svolge con il supporto di Regione Liguria, Comune di Genova, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Camera di Commercio di Genova.

Alla presentazione di questa mattina hanno partecipato il sindaco di Genova Marco Bucci, il Direttore CLIA Italia Francesco Galietti e il Presidente della Camera di Commercio, Luigi Attanasio.

CLIA European Summit, Galietti: presenti 300 rappresentanti del settore

“Al CLIA European Summit, ci saranno oltre 300 rappresentanti del settore. Il gotha del crocierismo europeo e mondiale, oltre a membri del governo italiano e di altri Paesi e delle istituzioni nazionali e locali”, ha detto il Direttore CLIA Italia Francesco Galietti.

“Questo primo summit europeo – ha poi aggiunto – è un’occasione di confronto per definire approcci e soluzioni concrete alle sfide che abbiamo e avremo di fronte: transizione ecologica, turismo sostenibile, rapporti e sinergie con le comunità locali, nonché lo sviluppo di posti di lavoro e nuove rotte. Siamo felici si svolga in Italia, il primo Paese di destinazione d’Europa per numero di passeggeri”.

CLIA European Summit, Bucci: da Genova è salpata la prima crociera del post lockdown

“Nell’estate del 2020 da Genova è salpata la prima crociera del post lockdown – ha detto il sindaco Marco Bucci – un evento simbolico per tutto il Paese, in grado di restituire speranza in un momento difficile. Questo summit rappresenta qualcosa di simile, perché riconosce alla città l’importanza strategica nel settore della crocieristica italiana ed europea. Nel periodo pre-pandemia eravamo tra i porti leader del Mediterraneo e sono certo che torneremo ad esserlo. L’amministrazione è pronta a fare la sua parte per favorire la piena ripresa del settore”.

“Noi – ha aggiunto Bucci – siamo tra le prime città d’Italia per quello che riguarda il turismo congressuale. Quindi avere questo evento sottolinea anche la nostra capacità di gestire il turismo congressuale. Abbiamo un’azienda a Genova che si chiama Convention Bureau che lavora quasi esclusivamente sul turismo congressuale. Tale azienda insieme alla Comune di Genova alla Regione e alla Camera di Commercio, ha lanciato il turismo congressuale nella nostra città che è un turismo che a noi interessa parecchio. Proprio perché riesce ad avere turisti di un certo tipo che favoriscono una ricaduta economica sulla città che soddisfa la città stessa.

Non pensiamo soltanto ad alberghi e ristoranti, ma anche a tutto quello che si può fare in città nel tempo libero che rimane: le attività mondane”. “Quello che noi vogliamo – ha concluso il sindaco – è che i familiari o le persone stesse vivano il turismo congressuale, quantificandolo proprio nella città. Le persone che viaggiano in attorno alla persona che deve seguire congresso e la persona stessa hanno molto opportunità di stare in città. Andare in giro, vedere posti e noi siamo molto attrativi per questo. Noi faremo del nostro meglio e se 300 persone più i loro familiari non si mangiano almeno un piatto di trenette al pesto e una focaccia darò le dimissioni”.

CLIA European Summit, Toti: Liguria prima regione italiana per numero di crocieristi

Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria, ha mandato un messaggio. “La Liguria è la prima regione italiana per numero di crocieristi, anche grazie all’impegno delle istituzioni e al lavoro delle compagnie che qui hanno base. Questo appuntamento ci permette di consolidare le strategie e di essere pronti a cogliere le opportunità del post-pandemia. Dopo mesi di sofferenza il settore turistico è pronto a ripartire con numeri da record. Ora ci prepariamo a raccogliere i frutti”.

Internet: www.cliaeusummit2022.com