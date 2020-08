La prima crociera dopo il lockdown è di Msc: partirà questa sera da Genova

Msc Grandiosa partirà da Genova e viaggerà nel Mediterraneo occidentale

Partirà questa sera Msc Grandiosa, la prima nave da crociere a ripartire dopo il lockdown.

Attualmente sono in corso presso le Stazioni Marittima di Genova gli imbarchi dei passeggeri. Si tratta di operazioni piuttosto lunghe e che riguardano i controlli sanitari.

Msc ha, infatti, adottato, un nuovo protocollo operativo sviluppato per tutelare la salute e la sicurezza degli ospiti, dell’equipaggio e delle comunità locali raggiunte dalle navi della Compagnia.

Il protocollo di salute e sicurezza è stato messo a punto dalla Compagnia con il supporto di un team di esperti internazionali ed è stato validato dal RINA che ne ha verificato la conformità con le direttive europee.

Il protocollo prevede l’adozione di misure ulteriormente rafforzate rispetto alle linee guida già rigorose approvate dal Comitato tecnico-scientifico, tra cui: test universale Covid-19 per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima di ogni crociera; escursioni “protette” organizzate esclusivamente dalla Compagnia per i propri ospiti; copertura assicurativa in caso di contagio prima, durante o dopo la crociera; maggior distanziamento fisico a bordo grazie anche ad una capienza ridotta della nave; nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet completamente ridisegnato; infine, un servizio sanitario di bordo ulteriormente potenziato.

Msc Grandiosa partirà questa sera ed offrirà 7 notti nel Mediterraneo occidentale e raggiungerà Civitavecchia, Napoli, Palermo e La Valletta.

La nave viaggia al settanta per cento della sua capienza massima, con una riduzione dell’equipaggio.