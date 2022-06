Nuove località usano la raccolta dei rifiuti “porta a porta” a Recco.

Dalla sera del 5 giugno il servizio di raccolta del “porta a porta” è attivo nella località di Via Cornice Golfo Paradiso, Salita della Giudea, Via della Pineta; Via Privata degli Aranci, Via Polanesi, Salita Costa Lunga, Via Casaccia, Via Santi Martiri; Via del Campetto e nell’ultimo tratto di Via Salvo D’Acquisto della città di Recco.

Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin:

«Abbiamo puntato sul nuovo servizio per far sì che diventi l’unico sistema di raccolta per le zone est ed ovest di Recco, segnando un notevole abbattimento di costi e un’importante riduzione dell’impatto ambientale». Intanto, i dati diffusi dall’ufficio ambiente del Comune di Recco fanno registrare un ulteriore balzo della raccolta differenziata; questo grazie alla modalità “porta a porta” introdotta nelle aree est e ovest di Recco.

Nel mese di maggio di quest'anno sono stati conferiti in discarica 134.000 chilogrammi di rifiuti, come residuo secco, contro i 159.000 chili del maggio 2021.