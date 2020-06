Mare grosso, quattro giovani su materassino salvati a Capolungo

Quella di ieri è stata una giornata d’interventi in mare per i vigili del fuoco per bagnanti in difficoltà che, nonostante il ‘mare grosso’ avevano deciso di fare il bagno.

Oltre al tragico fatto di Murcarolo dove un ventenne ha perso la vita, altri quattro ragazzi sono stati messi in salvo dai sommozzatori dei VVF e dalla Capitaneria in mare davanti a Capolungo, a Nervi.

In particolare si erano allontanati su un materassino e anche in questo caso, a causa delle onde, non riuscivano a tornare a riva.

Sul posto è intervenuta anche la Croce Verde di Bogliasco. Per loro solo un po’ di paura.

Recuperato il corpo senza vita del ventenne annegato ieri a Quinto | Video