Coronavirus | Sono 115 i contagiati in Italia: le misure del Governo | Video

Dal Governo misure stroardinarie

Sono 115 i contagiati da coronvirus in Italia. Buona parte dei contagiati, ben 89, si trova in Lombardia, nella bassa Lodigiana, ma c’è anche un caso in Valtellina. Gli altri si trovano in Veneto, uno Piemonte e poi alcuni casi sospetti, da confermare, in Emilia, Umbria ed Irpinia.

Due i deceduti: un anziano di 78 anni nel Veneto ed una 75enne che era entrata in contatto con il ‘paziente 1’ di Codogno. Mentre il ‘paziente 0’ che era tornato dalla Cina è ‘asintomatico’.

Il bilancio mondiale del coronavirus, alle 11.30 di oggi, domenica 23 febbraio, secondo la mappa online della statunitense Johns Hopkins University, sale a 2.462 vittime, mentre i casi confermati di contagio sono 78.823. Sono, invece, 23.290 le persone guarite ad oggi.

La mappa del contagio: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Il Consiglio dei ministri, al termine di una riunione fiume ha approvato un decreto con misure durissime per arginare il diffondersi del coronavirus dopo l’esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto del primo caso registrato in Piemonte e i casi sospetti in altre parti d’Italia.

Il decreto da quanto trapela prevede per le zone colpite: “Il divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree ‘focolaio’ del virus, che saranno presidiate dalle forze di polizia e, in caso di necessità, anche dai militari, con sanzioni penali per chi viola tali prescrizioni.

Stop alle gite scolastiche in Italia e all’estero, sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, comprese quelle sportive, Serie A compresa, quarantena con ‘sorveglianza attiva’ per tutti coloro che sono stati in contatto con casi confermati del virus.

Chiusura di scuole, negozi e musei, stop a concorsi, attività lavorative private e degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali, limitazione per la circolazione di merci e persone.

Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri ha spiegato che “il nostro compito è quello di contenere i contagi, ma siamo già allertati a una fase addirittura successiva a quella che abbiamo oggi. Il contagio non avviene solo incrociando una persona, bisogna avere contatto ravvicinato, facciamo attenzione”.

Il ministro delle Infrastrutture De Micheli “la nostra intenzione è isolare il virus e non le persone. Abbiamo deciso sulla base di evidenze scientifiche perché è fondamentale, in questo momento, tutelare la salute di tutti. Per questo, per le persone che vivono nei luoghi del contenimento, prenderemo decisioni economiche e di cura importanti. E deve essere chiaro che nessuno sarà lasciato solo”.

Il Viminale ha deciso che “L’Ocean Viking sbarcherà nel porto di Pozzallo e resterà in quarantena.

Approfondimenti.

Coronavirus | Le misure in atto in Liguria

Coronavirus Torino, Alisa: escluso collegamento a gara podistica Portofino

Coronavirus | Toti: Escluso contagio alla Mezza maratona delle due perle

Coronavirus | Un caso di positività registrato in Piemonte a Torino

Coronavirus | Caso sospetto in Umbria, forse contratto in Lombardia

Coronavirus | 50 contagiati in Lombardia e Veneto: 2 morti, caso sospetto in Umbria

Coronavirus | Una vittima in Veneto: è un 78enne

Primo decesso in Italia per il Coronavirus: è un 78enne | Aggiornamento