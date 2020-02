Coronavirus | Il punto in Liguria: 6 ricoverati, tutti in buone condizioni generali

Sono sei al momento i pazienti risultati positivi al Coronavirus e ricoverati negli ospedali della Liguria nei reparti di malattie infettive.

“I pazienti ricoverati in Malattie Infettive al San Martino sono 5, più uno con sospetta infezione in attesa di risposta, ma in buone condizioni generali. La prima paziente, la donna di 74 anni, è in costante miglioramento”. A comunicarlo la Regione Liguria.

I cinque si trovano all’ospedale San Martino di Genova e fanno tutti parte della comitiva che si trovava nell’hotel di Alassio.

Il sesto è il 54enne di Pignone che si trova ricoverato all’ospedale San’Andrea della Spezia.

Il loro quadro di salute generale è buono come riportano le fonti ospedaliere.

In particolare per quanto riguarda i ricoverati a Genova, la prima paziente, 74 anni, risultata positiva ad Alassio è in costante miglioramento.

Le altre tre pazienti rispettivamente di 68, 76 e 86 anni sono in buone condizioni generali.

La paziente proveniente dall’ospedale di Albenga di 86 anni presenta una polmonite ed è in condizioni stabili ed è l’unica ad aver iniziato la terapia antivirale.

Per quanto riguarda il paziente ricoverato alla Spezia risulta avere la febbre, le sue condizioni generali sono comunque buone, e non presenta problemi respiratori.

Otto persone infine risultate positive si trovano in albergo ad Alassio, sono controllate e tutte in buone condizioni.

Infine al San Martino un altro paziente sospetto è risultato negativo. Un paziente, infine, può, definirsi, guarito.