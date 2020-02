Coronavirus | Rientrati in Lombardia 12 turisti di Alassio

Si lavora per far rientrare nelle case anche gli altri

Questa notte intorno alle 3 i primi 12 ospiti dell’albergo di Alassio sono rientrati nelle loro abitazioni, nelle province di Pavia e Milano, accompagnati da personale della Croce Rossa e della Protezione civile, adeguatamente protetto per il trasporto.

“Stiamo lavorando perché entro sera anche gli altri possano avvicinarsi a casa loro o passare la quarantena in un luogo più idoneo al controllo e alla cura di quanto non sia l’hotel di cui attualmente sono ospiti”. Scrive il governtore Toti su facebook ed aggiunge: “Tutta la nostra task force è al lavoro per monitorare la situazione e cercare di contenere la diffusione del virus” (.) “Grazie a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche fin da subito e ci stanno aiutando in queste ore delicate: la situazione è sotto controllo e presto torneremo alla normalità. Forza Liguria!”, conclude Toti.