Controlli interforze in tre locali di Varazze

Riscontrate violazioni amministrative e trovati due filippini non in regola in una discoteca

A Varazze la Polizia e la Guardia di Finanza hanno messo in campo un servizio straordinario ad “Alto Impatto”, per verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza dei locali.

In particolare, l’attenzione si è focalizzata su tre locali della “movida” varazzina, dove sono state rilevate alcune irregolarità.

In occasione del controllo ad una discoteca con servizio di ristorazione, poliziotti e militari della GdF, hanno identificato due lavoratori irregolari, di nazionalità filippina, di circa 40 anni, intenti a cucinare, i quali alla vista degli agenti hanno cercato di dileguarsi dall’uscita posta sul retro del locale.

Detti soggetti sono risultati completamente sconosciuti agli Enti previdenziali ed assistenziali e la loro opera non sarebbe stata riconosciuta ai medesimi ai fini pensionistici. Gli stessi, inoltre, non essendo regolarmente assunti, non erano coperti ai fini assicurativi, in caso di infortunio sul luogo di lavoro.

Dai primi accertamenti, è altresì emerso che uno dei due lavoratori percepiva il reddito di cittadinanza; l’uomo verrà quindi deferito all’Autorità Giudiziaria e segnalato all’INPS per la sospensione del sussidio ed il recupero delle somme indebitamente percepite.

Al datore di lavoro che impiegava la manodopera irregolare sarà irrogata una maxi sanzione prevista dalla normativa in materia.

Nei due bar controllati, sono state riscontrate violazioni amministrative in relazione all’assenza delle apparecchiature per la rilevazione del tasso alcolemico, ed in uno di essi, due persone sono state trovate in possesso di droga, che ha valso loro la segnalazione in Prefettura quali assuntori di stupefacenti ed il sequestro delle sostanze.

Nel corso del servizio di prevenzione, al quale ha partecipato anche la Polizia Stradale, sono state controllate oltre centotrenta persone e numerosi veicoli.