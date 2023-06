Concerto del duo Lombardi Cocolicchio il 16 giugno alle 17 presso Palazzo Spinola a Genova in “Dall’antico al nuovo mondo”.

Concerto del duo Lombardi Cocolicchio, per clarinetto e chitarra.

Associazione Musicamica in collaborazione con Palazzo Spinola presenta il concerto dal titolo “Dall’antico al nuovo mondo” con Daniele Lombardi al clarinetto e Christian Cocolicchio alla chitarra.

Il duo si esibirà in un programma che parte dalla musica barocca dei francesi Rameau, Ravel e Satie per arrivare poi al nuovo mondo del tango di Villoldo e Gardel, e dei choro tradizionali brasiliani.

Il choro (pianto,lamento) è una forma musicale brasiliana che si sviluppa proprio dalle danze europee, con forte influenza dei ritmi di origine africana (perlopiù in due, sincopati), creando un’atmosfera unica.

Maggiori informazioni sul concerto del duo Lombardi Cocolicchio

16 giugno ore 17 a Palazzo Spinola

Piazza di Pellicceria 1, Genova

Ingresso al Museo €5

Ingresso al concerto con offerta libera a favore di Associazione Musicamica

E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE ATTRAVERSO MESSAGGIO WhatsApp AL N. 3396531632

Concerto del duo Lombardi Cocolicchio

BIOGRAFIE

Daniele Lombardi

Nato ad Alessandria nel 1987, si è diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “A. Vivaldi” della stessa città nel 2008, sotto la guida del Maestro Rocco Parisi.

Già vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, si è dedicato quindi al perfezionamento con clarinettisti di fama mondiale tra i quali Rocco Parisi, Giuseppe Garbarino e Remo Pieri (Italia), Andrzej Godek, Jakub Bokun e Mariola Spiewak (Polonia), Justo Sanz e Esteban Valverde (Spagna), Dominique Vidal (Francia), Hedwig Swimberghe (Belgio) e Radovan Cavallin (Croazia).

Spirito vagabondo, Daniele si è esibito negli anni in formazioni orchestrali, da camera e come solista oltre i confini nazionali, arricchendo il suo bagaglio di musicista classico delle influenze musicali dei paesi attraversati, spaziando dalla musica tradizionale Klezmer al Folk, affacciandosi al mondo della musica elettronica.

Dal 2017 è Commissario della sezione Fiati e membro del Comitato Accademico del Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa. Suona un clarinetto Virtuoso Fratelli Patricola.

Christian Cocolicchio

Inizia a studiare chitarra classica presso il Conservatorio Palestrina di Porto Alegre (Brasile) dove frequenta i corsi di Abel Carlevaro, Antonio Carlos Barbosa Lima e Eduardo Isaac.

Nel 1995 riceve la Commenda Palestrina, riconoscimento consegnato a coloro che rappresentano il conservatorio e la città all’estero.

Partecipa al gemellaggio con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria dove più tardi si diploma in chitarra e si specializza in Didattica dello strumento. Frequenta in diverse occasioni il “Fairbanks Summer Arts Festival” in Alaska dove studia con musicisti jazz come Gene Bertoncini e Greg Hopkins.

Docente di chitarra classica presso la scuola “L. Cadorna” di Verbania, nel 2015 diventa Fondatore e Direttore Artistico del “Lago Maggiore Festival” a Verbania, evento dedicato alla Musica da Camera che quest’anno è alla sua VIII edizione. Dal 2016 è, inoltre, Direttore Artistico del Concorso Internazionale di Musica Città di Stresa che nel 2023 è nella sua XL Edizione. Dedicatario di diverse pagine di musica contemporanea per chitarra e formazioni cameristiche.