Conad Nord Ovest rinnova il sostegno all’iniziativa GOOFI by Egan a favore degli ospedali e dei reparti pediatrici

Ripartita il 30 ottobre nei punti vendita Conad la nuova collezione premi eco-friendly e solidale “Una collezione da favola” composta da 12 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione.

Per ogni premio distribuito, Conad Nord Ovest devolverà 50 centesimi a sostegno di 8 ospedali per progetti pediatrici nei territori in cui la Cooperativa ed i Soci operano.

Genova, 2 novembre 2023 – Conad Nord Ovest aderisce anche quest’anno all’iniziativa di collezionamento sostenibile “Una collezione da favola” realizzata in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader dell’home decor.

Dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023, i clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 soggetti natalizi GOOFI, ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche, ideali da utilizzare per la decorazione come addobbi per l’albero di Natale, segnaposto per tavola oppure chiudi pacco. L’attenzione alla sostenibilità è ancora una volta protagonista dell’iniziativa: ogni soggetto è infatti realizzato in plastica (ABS) 100% riciclata e confezionato in buste singole realizzate in carta certificata FSC, a dimostrazione dell’impegno di Conad ed Egan nell’adottare pratiche responsabili per l’ambiente.

Grazie al prezioso contributo e alla generosità dei clienti, l’iniziativa di collezionamento, promossa da Conad Nord Ovest sui territori in cui opera, abbraccia anche la solidarietà: infatti, per ogni premio distribuito saranno devoluti 50 centesimi a favore di otto ospedali presenti nelle Regioni in cui opera la Cooperativa per finanziare progetti pediatrici, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più serena possibile.

Per questa edizione, Conad Nord Ovest conferma l’impegno al fianco dell’Istituto Gaslini di Genova, del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e supporta per la prima volta l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena, l’Ospedale Beauregard di Aosta e l’Ospedale Santo Stefano di Prato.

In Liguria Conad Nord Ovest supporterà la Fondazione Gaslininsieme per l’acquisto di ventilatori polmonari pediatrici per l’Ospedale Giannina Gaslini, policlinico pediatrico tra i più grandi ed importanti d’Europa. Il progetto ha l’obiettivo di rinnovare l’attrezzatura medica per la ventilazione e l’anestesia in varie situazioni, tra cui trasporti in contesti di emergenza, sale operatorie, terapie intensive pediatriche e neonatali, nonché pneumologia.

“L‘iniziativa natalizia di collezionamento solidale a favore degli ospedali pediatrici dei nostri territori è per noi di Conad Nord Ovest un progetto prezioso ed importante – dichiara Adamo Ascari, Amministratore Delegato di Conad Nord Ovest – Il progetto, reso possibile grazie alla grande sinergia tra Cooperativa, Soci e clienti, conferma l’attenzione verso le Comunità ed i territori che ci ospitano. Un impegno sociale ed una responsabilità, che si concretizzano in un percorso verso una sempre maggiore sostenibilità delle nostre azioni, dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.

Ci auguriamo che i nostri clienti possano accogliere questa iniziativa con l’entusiasmo dello scorso anno, per poter dare un contributo importante agli ospedali coinvolti, nel segno di quei valori e di quella cultura solidale, che sono da sempre le nostre radici e il nostro modello di impresa.”

Questa iniziativa si inserisce nel progetto di Conad avviato a livello nazionale a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici: negli ultimi due anni Conad e le Cooperative hanno devoluto 4,1 milioni di euro in questo ambito, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.