Completata fusione Fiera e Porto Antico: Mauro Ferrando nuovo presidente

L’Assemblea dei Soci di Porto Antico di Genova Spa ha oggi nominato i nuovi amministratori in seguito alle dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione e della scadenza di mandato del Collegio sindacale.

Il nuovo presidente della società è Mauro Ferrando, genovese, avvocato civilista esperto di diritto societario commerciale e del lavoro, indicato dal Comune di Genova.

Oltre all’avv. Ferrando il Consiglio di amministrazione vede l’ingresso di Federico Diomeda, in rappresentanza del Comune e di Cristina Repetto, in rappresentanza di Filse-Regione Liguria.

Confermati i consiglieri Luca Nannini, presidente uscente, in rappresentanza della Camera di Commercio, e Lucia Cristina Tringali per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Nel collegio sindacale, presieduto da Gian Alberto Mangiante, entrano Barbara Marini e Elio Giacomo Castaldini.

Il percorso di integrazione si è concluso con il conferimento del ramo d’azienda, per le attività fieristiche e Marina, di Fiera di Genova Spa in liquidazione in seguito alla valutazione positiva del Comitato Portuale del 27 giugno per il subingresso di Porto Antico nella titolarità della concessione della Marina e la ricognizione degli atti del 10 luglio scorso.

La nuova compagine azionaria vede il Comune di Genova, socio di maggioranza assoluta con il 51,9%, seguito da Camera di Commercio di Genova con il 37,20%, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con il 4,84% e l’ingresso di Filse-Regione Liguria (già socio di Fiera di Genova) con il 6,01%.

A seguito dell’operazione il Capitale sociale ammonta a 7.301.448 Euro. Un ulteriore aumento di capitale, sino alla concorrenza di 5 milioni di Euro, è già stato deliberato ed è al momento da sottoscrivere.

Il termine è stato fissato al 31 dicembre 2019.

Con il passaggio dei lavoratori di Fiera di Genova Spa, i dipendenti di Porto Antico di Genova sono oggi 50.

“Ho accettato con entusiasmo l’incarico di presiedere la nuova Porto Antico, società che da oggi unisce alla sua storica attività anche quella di organizzazione di fiere e di altri eventi di richiamo. Il mio impegno – ha esordito il presidente Mauro Ferrando – sarà quello di far sì che la Porto Antico rivesta un ruolo centrale nel rilancio della nostra città, dandosi una vocazione internazionale e guardando ad esperienze di Paesi e città che, nel mondo, hanno saputo fare, sinergicamente, di aree waterfront e dell’attività fieristica e di marina, un importante e decisivo volano per l’economia e per lo sviluppo del territorio.”

“Siamo al centro di una grande rivoluzione per Genova – ha sottolineato il sindaco di Genova Marco Bucci – proiettata a diventare la prima città del Mediterraneo. Questa rivoluzione non può prescindere da un’area fieristica e di intrattenimento di grande qualità. L’amministrazione comunale punta tantissimo sulla piena operatività dell’area del Porto Antico e di Fiera, oggi al centro di una grande trasformazione degli spazi grazie anche al progetto di riqualificazione del Waterfront di Levante. Al nuovo Consiglio di Amministrazione vanno i miei auguri di buon lavoro.”

Al termine dell’assemblea i soci hanno espresso un ringraziamento non formale al past president Giorgio Mosci, a Luca Nannini per aver guidato il processo di transizione con il duplice ruolo di liquidatore di Fiera da marzo 2016 e da febbraio 2019 di presidente di Porto Antico e a Emilio Gatto, per il suo contributo alla liquidazione fino ad agosto 2017. Analogo ringraziamento è stato formulato al CdA e al Collegio sindacale uscenti.