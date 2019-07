Hanbury19cheSpettacolo!: gli eventi ai giardini della Mortola

I Giardini botanici Hanbury sorgono sul promontorio della Mortola, sulla costa ligure, a pochi chilometri dal confine con la Francia.

Si estendono su una superficie di 18 ettari nel territorio comunale di Ventimiglia, località Mortola, in provincia di Imperia.

I giardini vanno dalla collina al mare, come avviene tipicamente sulla costa ligure con accesso alla villa dal suo lato superiore.

L’aspetto paesaggistico è tipicamente “all’inglese”, con vialetti irregolari e romantici rustici pergolati e patii, con la vista del mare sullo sfondo.

Il parco è anche attraversato da un tratto dell’antica strada consolare via Julia Augusta.

Sotto il portico d’ingresso si può ammirare un mosaico raffigurante Marco Polo, opera voluta dal vicentino Antonio Salviati e datata al 1888.

Nella parte inferiore, non lontano dal mare, un piccolo settore semipianeggiante è conservato con la vegetazione originale mediterranea, ombreggiata da pini e dotata di gazebo.

I Giardini botanici Hanbury sono stati inseriti, più volte, fra i 10 giardini più belli d’Italia.

Sono diverse le attività che si svolgeranno quest’estate con gli eventi che sono stati inseriti nella rassegna denominata “Hanbury19cheSPETTACOLO!” Teatro in movimento, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Liber Theatrum di Ventimiglia e con l’Associazione Culturale “Oltre il Cristallo” di Dolceacqua per le serate cinema

Ecco il programma.

In corso fino al 22 novembre 2019 “Larger Than Life – Esposizione di sculture in Giardino”, un’esposizione d’arte in giardino con le sculture di Andrew Lendzion.

Sabato 6 luglio – ore 21.30

SPETTACOLO TEATRALE ITINERANTE “A CUORE APERTO” – Saggio del 16° corso di recitazione di Liber Theatrum New LIBER theatrum – regia Diego Marangon.

INFO e prenotazioni (+39) 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com

Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com

Ingresso € 12,00 – ingresso gratuito per minori anni 6 – ingresso ridotto € 10,00 per soci COOP e minori da 6 a 14 anni

Martedì 23 luglio – ore 21.00

CINEMA ALL’APERTO. Brindisi di benvenuto e Passeggiata al tramonto con l’artista Andrew Lendzion alla scoperta delle sue sculture “en plein air”.

A seguire, in collaborazione con l’Associazione “Oltre il Cristallo” di Dolceacqua, cinema all’aperto nel piazzale della Villa: “LOVING VINCENT” – Regia di Dorota Kobiela, Hugh Welchman.

Ingresso € 10,

Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com

Giovedì 25 luglio – ore 21.00

CINEMA ALL’APERTO. Brindisi di benvenuto e visita alla mostra “Leonardo botanico e chef” e alle terrazze di Villa Hanbury

A seguire, in collaborazione con l’Associazione “Oltre il Cristallo” di Dolceacqua, cinema all’aperto nel piazzale della Villa: “LEONARDO 500” – Regia di Francesco Invernizzi.

Ingresso € 10.

Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com

Sabato 27 luglio – ore 20.00

SERATA TANGO – BRINDISI DI BENVENUTO – CONCERTO – MILONGA.

Ore 20:00: Brindisi di benvenuto in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers delegazione Imperia

Ore 20.30: “DETALLES DE TANGO” con Davide Ravasio cantor envitado

Concerto musicale con Claudio De Romualdo al bandoneon, Leonardo Ferretti al pianoforte, Olesya Rusina al violino

A seguire: “MILONGA AL CHIAR DI LUNA” LIBER theatrum in collaborazione con El Gato Tanguero.

Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com – INFO: 3381025642 – 3386273449.

Ingresso Concerto, brindisi e Milonga: € 15,00

Martedì 30 luglio – ore 21.00

CINEMA ALL’APERTO. Brindisi di benvenuto ed esibizione della danzatrice Nastasja Jager nel piazzale della Villa.

A seguire, in collaborazione con l’Associazione “Oltre il Cristallo” di Dolceacqua, cinema all’aperto nel piazzale della Villa: “DANCER” – Regia di Steven Cantor (in lingua originale con sottotitoli).

Ingresso € 10.

Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com

Mercoledì 14 agosto – ore 21.30

CONCERTO D’ESTATE. Brindisi di benvenuto in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers, delegazione di Imperia

A seguire: Mystic Now Quartet – Loving mood. Pianoforte Diego Genta, Violoncello Vincenzo Malacarne, Contrabbasso Mauro Parrinello, Singer Lorena De Nardi,

Informazioni e prenotazioni (+39) 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com

Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com

Ingresso € 12,00 – ingresso gratuito per minori anni 6 – ingresso ridotto € 10,00 per soci COOP e minori da 6 a 14 anni.

Domenica 8 settembre – ore 21.00

Spettacolo di Teatro diffuso. ”STELLE & STRISCE” – Le stelle dei fumetti sotto le stelle degli Hanbury LIBER theatrum – Testi Claudio Vecchio e Diego Marangon – Regia Diego Marangon

Informazioni e prenotazioni (+39) 338 6273449 –liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com

Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com

Ingresso € 12,00 – ingresso gratuito per minori anni 6 – ingresso ridotto € 10,00 per soci COOP e minori da 6 a 14 anni

Mercoledì 3 – 10 – 17 – 24 – 31 luglio – dalle 18.00 alle 21.00

Mercoledì 7 – 14 – 21 – 28 agosto – dalle 18.00 alle 21.00

Visita guidata ed aperitivo sul mare. I Giardini Hanbury all’imbrunire con la Coop. Omnia

Prenotazione obbligatoria – Informazioni biglietteria tel. 0184 229507 – email: info@cooperativa-omnia.com

Ingresso € 20,00.

Tutti gli eventi ai Giardini Hanbury: http://www.giardinihanbury.com/eventi