Como-Genoa, Gilardino: Partita complicata e fondamentale

Gilardino predica calma in vista del rush finale che inizia da Como e che deciderà le sorti promozione del Genoa.

“Ricordo per esempio partite come quella in casa col Cosenza: devi giocarle le partite prima di dire che hai fatto una grande gara, hai giocato bene, ha fatto gol – ha dichiarato in conferenza-. Sono tutte partite complicate, compresa quella di Como. Da quando è arrivato Longo hanno ottenuto risultati, soprattutto in casa e hanno organizzazione difensiva e giocatori davanti, da Cerri a Cutrone a Gabrielloni, che possono fare la differenza. Dovremo improntare la partita con lo stesso atteggiamento avuto nelle ultime gare, con grande consapevolezza e ardore agonistico. Sarà fondamentale”.