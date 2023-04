Samp-Cremonese 2-3, Stankovic: Delusione fortissima

Stankovic è deluso per la sconfitta maturata nei minuti finali della sua Samp nel match salvezza al Ferraris contro la Cremonese.

“Delusione forte, un grande dispiacere per i nostri tifosi. Non immaginavo un finale così, nel primo tempo abbiamo creato abbastanza per andare in vantaggio. Poi sono arrivati i soliti 10 minuti finali: i ragazzi hanno dato tutto, questa sconfitta non ci voleva. Dovevamo chiuderla prima. Il pareggio a noi non cambiava tanto, ci serviva la vittoria e l’avevamo preparata bene. Dobbiamo fare meglio, sono dei dettagli”.

“Io lotterò con loro fino alla fine. Non ho altre idee e pensieri, voglio stare qua insieme ai tifosi e ai ragazzi. Credetemi, loro stanno dando tutto. Troverò le parole giuste, abbiamo l’obbligo di essere una squadra fino alla fine. Chi pensa diversamente può arrendersi, ma so che tutti vogliono lottare fino alla fine. È una botta forte, ma si deve andare avanti. I ragazzi non mi deluderanno, daranno tutto. È il nostro dovere nei confronti di questi colori”.