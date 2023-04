Pallanuoto, A1M: vincono Recco e Savona, Quinto ko

Arriva il momento dei verdetti per l’A1 maschile che sabato 8 aprile torna in acqua per la terz’ultima giornata, ventiquattresima complessiva.

In testa alla regular season con settanta punti rimane la Pro Recco che in casa supera facilmente 16-4 la Telimar che paga il 2 su 13 in superiorità numerica. I liguri, trascinati dalle triplette di Cannella e Aicardi, producono l’allungo decisivo nel terzo tempo con i gol di Di Fulvio, Zalanki ed i due di Aicardi dell’11-3 determinante.

Nove giocatori di movimento a segno, con triplette di Luongo e Di Somma, per l’AN Brescia che batte 16-6 la Nuoto Catania e resta seconda a tre punti dalla Pro Recco. I siciliani tengono fino al 3-3 di Torrisi; successivamente lo strappo decisivo dei lombardi con le reti in sequenza di Kharkov, Luongo e i due di Di Somma per il 7-3 che indirizza il match in apertura di terzo tempo.

Vittoria agevole per Ortigia (14-8) in casa dell’Anzio Waterpolis. La squadra guidata da Piccardo parte forte con le reti in sequenza di Velkic, Gorria Puga e Rossi nei primi 3′ di gioco. Dopo due tempi, aretusei avanti 7-2. I siciliani incrementano il divario (10-4) nel terzo parziale ed amministrano fino al termine. Otto giocatori di movimento a segno per la CC Ortigia, già sicura della qualificazione alla poule scudetto.

Si conferma al quinto posto, garantendosi la qualificazione ai playoff, la Pallanuoto Trieste che batte 13-11 la Iren Genova Quinto. I giuliani, avanti 6-4 all’inversione di campo, spingono sull’acceleratore in avvio di terzo periodo con i gol in sequenza di Valentino, che ne farà quattro, Vrlic e Buljubasic per il 9-4 che segna un solco incolmabile tra le due squadre.

Facile successo dell’RN Savona che supera 11-5 il Circolo Nautico Posillipo. Meglio i rossoverdi in avvio: i gol di Abramson e Saccoia valgono infatti il 4-2 per i partenopei dopo un tempo e 5-4 a metà gara. Poi è dominio dei liguri che piazzano un 7-0 di break aperto da Patchaliev e chiuso da Rocchi.

Un gol di Boggiano all’ultimo respiro per la De Akker Team che passa 9-8 in casa della Check UP RN Salerno, conquistando tre punti forse fondamentali e in uno scontro diretto in chiave salvezza. Squadre sul 4-4 dopo tre quarti di gara. Succede di tutto nell’ultimo tempo: dopo due botta e risposta, tra Manzi e Barroso e tra Guerrato e Gallo, che portano il punteggio sul 6-6, i campani passano avanti 7-6 con Gallo a cento secondi dalla fine. I giallorossi però non riescono a gestire a meglio il vantaggio e gli emiliani mettono la freccia con la doppietta di Boggiano nell’ultimo minuto di gioco, che regala gli emiliani tre punti d’oro e spedisce i giallorossi a un passo dai playout.

Non disputata Distretti Ecologici Nuoto Roma-Netafim Bogliasco 1951 per assenza della squadra ligure.

A1 maschile

24^ giornata – sabato 8 aprile

