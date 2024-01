Cinquant’anni di Cimento Invernale a Voltri

“Il mare d’inverno è solo un film in bianco e nero visto alla tv…”, scriveva anni fa Enrico Ruggeri in una delle sue canzoni più famose.

Ed è da questa immagine un po’ antica che parte la narrazione di uno degli eventi invernali più famosi del ponente ligure: il Cimento Invernale.

Un tuffo in acqua in uno dei periodi più freddi dell’anno, quasi a suggellare un rapporto tra un quartiere, Voltri appunto, ed il suo mare definito da alcuni l’ultimo blu.

Questo bagno anomalo nelle acque fredde è un rito che si ripete da ben cinquant’anni, grazie alla ASD Pescasport “F. Durante”, che dal 1974 organizza l’evento.

Per celebrare i dieci lustri trascorsi, l’associazione voltrese ha pensato ad una mostra fotografica negli spazi della Biblioteca “R. Benzi” di Voltri che ripercorre il cammino e propone un viaggio nel tempo tra le differenti edizioni del cimento.

La mostra sarà inaugurata lunedì 22 gennaio alle ore 16.00 alla presenza dei rappresentanti del Comune di Genova con l’Assessore Paola Bordilli, del Municipio VII Ponente, una rappresentanza dell’Associazione Utri Mare che raggruppa gli enti legati al nastro passeggiata della delegazione e il Presidente della ASD Pescasport “F. Durante”.

Al termine sarà offerto un rinfresco nei locali sociali dell’associazione sulla passeggiata accanto a Piazza Odicini. La mostra sarà visitabile liberamente negli orari di apertura della biblioteca.

Domenica 28 gennaio, a partire dalle ore 830 si apriranno le iscrizioni alla cinquantesima edizione del Cimento Invernale, evento come sempre gratuito e non competitivo. Alle ore 10.00 circa tutti in acqua a celebrare la passione per il mare.

Al termine, premiazioni per i cimentisti più significativi e focaccia e bevande calde per tutti, accompagnati dalle note della Banda Musicale Città di Voltri.

“Fino a che riusciremo a organizzarlo – sottolinea il presidente Erminio Puppo – il cimento si farà come tradizione vuole. Per questa edizione, con Municipio e Comune siamo riusciti a risolvere il problema dei passaggi per raggiungere il mare e speriamo venga una discreta manifestazione. Difficile però dire quanti saranno i partecipanti. L’iscrizione avviene la mattina del cimento e non abbiamo idea del numero dei bagnanti fuori stagione. Noi ovviamente speriamo in un buon numero”.

Un momento di passione e di saluto al grande elemento fluido che lambisce la costa voltrese, con una manifestazione che non perde mai il suo significato originale che si tramanda anno dopo anno. Roberto Polleri