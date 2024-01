San Valentino … innamorati a Camogli 2024 vi aspetta anche quest’anno, organizzato da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici

Con il Comune di Camogli, il patrocinio Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova e la collaborazione di CIV Consorzio Centro Storico Camogli e Pro Loco Camogli, giunge nel 2024 alla trentasettesima edizione.

È l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, fotografi, appassionati del bello, innamorati di Camogli.

INFO POINT SAN VALENTINO

sul lungomare sabato 10 e domenica 11 febbraio.

COLLEZIONISTI INCONTRIAMOCI, attesissimo appuntamento per i collezionisti dei Piatti ricordo di San Valentino a Camogli, per integrare la propria collezione di quei pezzi che mancano. Alcuni ormai sono introvabili, salvo un provvidenziale scambio con chi ne avesse due… TAZZINAMANIA, le nuove tazzine da caffè, oggetto del desiderio di San Valentino.

Il PIATTO RICORDO

nei RISTORANTI di San Valentino … innamorati a Camogli 2024

È lunghissima la sua collezione, quest’anno il 37° pezzo, porta la firma di un artista che, il caso vuole, ha fatto di Camogli il suo luogo del cuore: Orazio Veutro. E se dovessimo dare un titolo al piatto di quest’anno non potrebbe che essere “Infinito Amore” perché l’amore non ha confini, spazia e danza nell’universo, e quì ha i colori e il profumo del mare aperto di Camogli che si fonde con l’orizzonte. E quel cuoricino rosso, messo lì, quasi per caso, sulla punta del Castello della Dragonara?

Ma chi se lo sarebbe aspettato, lì? È dal XIII secolo che il Castello, grigio, austero e maestoso, sovrasta imponente il borgo, a difesa della sua comunità, e quel cuoricino rosso ancor più in alto appare un vezzo, quasi una carezza alle migliaia di innamorati che arrivati lì in cima si promettono amore eterno.

“Infinito Amore” dedicato a San Valentino a Camogli, firmato da Orazio Veutro. Come da tradizione si potrà avere solo ed esclusivamente con il menù per la coppia dedicato dai ristoranti di Camogli a San Valentino.

Per non perdere il Piatto collezione 2024 però sarà bene prenotare con tempo nei ristoranti aderenti perché si potrà avere solo ed esclusivamente a febbraio con il menù per la coppia dedicato a San Valentino … innamorati a Camogli.