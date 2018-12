Ciclismo, clamoroso il Team Sky dice basta

Nel mondo della bicicletta si chiude un’era: è notizia di mercoledì scorso che il Team Sky, la squadra più forte in assoluto degli ultimi dieci anni, lascerà il ciclismo professionistico nel 2019.

La decisione si è appresa tramite un semplice tweet per il mondo internet ed un comunicato stampa sul sito ufficiale della società.

Quindi, dopo un decennio di gare e di grandi successi, con una formazione con tanti fuoriclasse, la squadra inglese chiederà il prossimo anno la sua attività sportiva.

Ecco la parte più importante del comunicato ufficiale Sky: “… La decisione porterà alla conclusione della proprietà di Sky e della sponsorizzazione del Team Sky, che continuerà a gareggiare con un nome diverso se un nuovo finanziatore garantirà di fornire finanziamenti dall’inizio del 2020. La squadra gareggerà come Team Sky per l’ultima volta durante la stagione su strada 2019, con l’obiettivo di incrementare il totale di 322 vittorie raggiunte, tra cui 8 grandi giri, 52 successi in altre corse a tappe e 25 gare in linea. A questo punto, caccia aperta per le altre squadre per acquisire le prestazioni dei campioni Sky, a partire da Froome, Moscon e Thomas.

Ulteriore conferma dello stop arriva dal General Manager della squadra Dave Brailsford: ”La squadra gareggerà come Team Sky per l’ultima volta nel 2019, cercando di migliorare la già fornitissima raccolta di successi”.

Il Team Sky era entrato nel mondo della bicicletta ufficialmente nel 2010, modificando il mondo del ciclismo con i suoi grandi investimenti.

In qualche modo ha rilanciato il ciclismo d’Oltremanica, da anni in crisi. Dopo un breve periodo di adattamento, il Team Sky ha iniziato a dominare, staccando nettamente le altre formazioni. Il Team Sky resterà anche famoso per gli sportivi che seguono questo sport davanti alla TV, quando spesso vedevano in testa alla corsa la sua fila di gregari Sky a tirare il gruppo stroncando così le possibili azioni ed iniziative degli avversari. Jeremy Darroch, A.D. di Sky Group ha chiuso con queste parole il decennio trionfale del Team Sky: “Dopo oltre un decennio di coinvolgimento non potrei essere più orgogliosi di quello abbiamo ottenuto con il Team Sky e con i nostri partner di lunga data di British Cycling”.

La mancanza di questa squadra da alcuni è vista positivamente: potrebbero infatti esserci più squadre favorite sia nei grandi Giri che nelle gare in linea.

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.