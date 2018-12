Recco da il via alle feste natalizie con il confuego

Le festività natalizie a Recco incominciano con le manifestazioni della tradizione ligure. In questo fine settimana, riallacciando il gemellaggio con il Comune di Ponte di Legno, si inizia con “Recco Antiqua”, il mercatino dell’antiquariato, dalle ore 9,00 alle 19,00 di sabato 15 Dicembre. I banchi espositivi saranno posizionati presso i portici di via Biagio Assereto e via IV Novembre. Alle ore15,00 nella sala Consigliare del Palazzo comunale, ci sarà la presentazione del libro “1943-1993 Recco 50 anni dopo” e proiezione del video “Un coraggio da leoni”.

Alle ore 15:30 sfilata per le vie di Recco della filarmonica G. Rossini, con partenza insieme a Babbo Natale da Piazzetta N.S. del Suffragio e arrivo in Piazza Nicoloso, alle ore 16,30 Cerimonia del Confeugo. Franco Lagomarsino, attore e artista della Compagnia teatrale “Statale 333” sarà l’animatore e conduttore dell’evento, Lagomarsino inviterà le Associazioni cittadine a salutare gli Amministratori locali rivolgendo i loro “mugugni” all’Autorità, possibilmente in dialetto genovese.

Durante la cerimonia il Sindaco di Recco ed il Sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi salutano i presenti rivolgendo loro gli Auguri di Buone Feste; ci sarà poi l’accensione dell’alloro, simbolo augurale di vecchia tradizione ligure, sulla Piazza del Comune illuminata dal grande abete natalizio, gradito dono del Comune di Pontedilegno, segno del dichiarato gemellaggio tra le due Comunità. Al termine della cerimonia, distribuzione a tutta la Cittadinanza dei prodotti tipici della gastronomia dalignese e di focaccette dolci o salate preparati rispettivamente dagli Amici di Pontedilegno e dalla Pro Loco di Recco.

A completare l’evento, musiche natalizie della Filarmonica G. Rossini e della Barbara Band; Babbo Natale sarà presente presso la sua casetta per accogliere i bambini, ascoltare i loro desideri e distribuire “dolcezze natalizie”, inoltre per i bambini trucca bimbi e zucchero filato.

Si inizia il giorno della domenica 16 Dicembre con il mercatino dell’artigiano Hobbista “E cose faete da Mi” dalle ore 9,00 alle 19,00 presso i portici di via Biagio Assereto e via IV Novembre

Appuntamento per le iscrizione gratuita inizia alle ore 8,30 in Piazza Nicoloso.

La Camminata dell’amicizia la partenza alle ore 9,00 e la Marcia del Confuego partenza alle ore 9,30 organizzate dal Gruppo Podisti Golfo Paradiso, Babbo Natale arriva nella sua casetta presso Piazza Nicoloso dalle 10.30 alle 12.30. Alle ore 15,30 presso la Parrocchia San Giovanni Battista si svolgerà il Concerto ” Note di Natale” degli allievi del’ associazione musicale ” Recco in musica”. Natale a Recco è shopping presso le attività commerciali cittadine delle quali tante promuovono da Sabato 15 a Lunedi 24 Dicembre l’orario continuato. ABov