Carlo Felice, si inaugura il Nervi Music Ballet Festival

Youth America Grand Prix Gala 2022, domenica 26 giugno 2022

Il festival Nervi Music Ballet s’inaugura domenica 26 giugno alle ore 21.15 nello spettacolare teatro a cielo aperto dei Parchi di Nervi, con il gala Stars of Today meet the Stars of Tomorrow; un’occasione unica in Italia per ammirare le espressioni artistiche dei danzatori che domina la scena del balletto internazionale ed insieme assistere alla manifestazione del talento di ballerini e ballerine giovani e giovanissimi, giunti a Genova dai quattro angoli del pianeta.

Si vedranno stelle del calibro di Jacopo Tissi (Corpo di ballo del Teatro alla Scala), Polina Semionova (Berlin State Ballet), Marcelo Gomes e Alejandro Martínez (Dresden Semperoper Ballett), Luca Acri, Cesar Corrales e Meaghan Grace Hinkis (Royal Ballet), Benjamin Freemantle (San Francisco Ballet), Elisabeth Beyer e Yuma Matsuura (ABT Studio Company), Vsevelod Maievskyi condividere il palco con le giovani promesse della danza selezionate dallo Youth America Grand Prix durante la stagione e le master class organizzate dal 20 al 25 giugno al Teatro Carlo Felice.

Il programma del gala comprenderà estratti coreografici dell’israeliano Ohad Naharin, ribattezzato “Mr. Gaga” per il suo stile esplosivo che coniuga spontaneità animalesca e virtuosismo tecnico, (tra i più grandi coreografi secondo il New York Times), il britannico David Dawson, prestigiosa firma della coreografia nel balletto classico d’oggi, lo spagnolo Goyo Montero, ex primo ballerino della Deutsche Oper Berlin e oggi creatore di punta in ambito contemporaneo.

Afferma il Sovrintendente Claudio Orazi: «Il successo riscosso dal gala dello Youth America Grand Prix a Nervi nel 2021, la sua formula che vede danzatori provenienti dai corpi di ballo più blasonati del mondo – quest’anno le guest star Jacopo Tissi, Polina Semionova, Marcelo Gomes, tra gli altri – esibirsi fianco a fianco a giovani promesse del balletto internazionale, la dedizione di quest’organizzazione nei confronti delle nuove generazioni di artisti, con i medesimi principi di attenzione nei confronti dei giovani espressi dalla nostra Fondazione, ci hanno convinto a puntare sul gala Stars of Today meet the Stars of Tomorrow per l’inaugurazione del Nervi Music Ballet Festival 2022.

Con la seconda edizione del suo evento culminante a Nervi, lo Youth America Grand Prix stabilisce con la Fondazione Teatro Carlo Felice una collaborazione continuativa, in esclusiva italiana, che coniuga alla dimensione della performance artistica dal vivo quella dell’alta formazione.

Quest’anno sono oltre 160 i ballerini, di età compresa tra i 9 e i 19 anni iscritti alle master class organizzate in collaborazione con il Teatro Carlo Felice, provenienti da cinque continenti.

Oltre a beneficiare degli insegnamenti dei migliori maître de ballet e docenti internazionali, grazie alle borse di studio fornite dallo Youth America Grand Prix, i ballerini e le ballerine allievi avranno l’opportunità di esibirsi nel grand défilé de ballet che aprirà la serata di gala del 26 giugno. Alcuni di loro avranno il prilivegio di esibirsi in veste di solisti sul palco del gala con i “big”».

Lo Youth America Grand Prix è il più grande concorso e network dedicato al balletto a livello mondiale, realizzato in collaborazione con le migliori scuole e compagnie di danza, come L’École de danse de l’Opéra de Paris, il Corpo di Ballo del Teatro Mariinsky, la John Cranko School dello Stuttgart Ballet, l’American Ballet Theatre e il San Francisco Ballet per citarne solo alcuni.

Ogni anno gli organizzatori perlustrano il mondo intero alla ricerca del talento; una ricerca che coinvolge 5 continenti e più di 30 paesi tra i quali, da cinque anni, figura anche l’Italia. A conclusione della ricerca i migliori talenti sono invitati a New York, assieme ai direttori delle migliori scuole e compagnie per uno spettacolo finale, dove tutti ricevono borse di studio; l’evento si conclude festeggiando con un grande gala presso il David H. Koch Theater al Lincoln Center.

La serata di gala Stars of Today Meet the Stars of Tomorrow porta in scena sia i vincitori delle finali, le più brillanti tra le giovani promesse sia le grandi stelle della danza, che spesso sono anche ex allievi dello YAGP.

Con oltre 4 miliardi di dollari in borse di studio assegnate negli ultimi 20 anni, oltre 500 alunni coinvolti in 80 delle maggiori compagnie di balletto internazionali, compresi il New York City Ballet, il corpo di ballo dell’Opéra de Paris, il Royal Ballet, lo Stuttgart Ballet tra altri, lo Youth America Grand Prix si prefigge di accompagnare/ favorire lo sviluppo dei giovani danzatori dai 9 ai 19 anni di ogni estrazione sociale e di ogni provenienza etnica e geografica, a sostegno della partecipazione ad audizioni e corsi di formazione e perfezionamento, master class, servizi dedicati agli alunni, attività educative e di promozione, performance e prodotti audiovisivi.

L’organizzazione inoltre offre una piattaforma di comunicazione e di scambio tra studenti, insegnanti, scuole, compagnie di danza, danzatori, selezionatori e il pubblico. ELI/P.