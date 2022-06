La Gallery Malocello di Varazze ospita la mostra d’Arte Architettonica di Francesco Balbo

Inaugurata oggi lunedì 20 giugno 2022 a Varazze, nella Gallery Malocello, nel centro storico della “Città delle Donne”, in via Malocello n.37, la mostra d’Arte Architettonica di Francesco Balbo organizzata in collaborazione con l’Associazione Artisti Varazzesi e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.

L’esposizione resterà aperta tutti i giorni fino a domenica 26 giugno 2022, visitabile dalle ore 10:00 alle 12:00, dalle 16:30 alle 19:30 e da martedì 21 anche dalle ore 21:00 alle 23:00. Ingresso libero

Breve biografia dell’Arch. Francesco Balbo, scultore e pittore.

Francesco Balbo è nato ad Asti nel 1983 e ha studiato architettura presso il Politecnico di Torino. Francesco è figlio d’arte, il padre Giulio, mancato all’affetto dei propri cari il 25 marzo 2017, stimato e noto professionista, era anche un artista polivalente e geniale scultore. Tante le opere artistiche e architettoniche lasciate in eredità.

Francesco è indubbiamente un appassionato d’Arte: i geni e cromosomi paterni hanno trovato terreno fertile e sono subito germogliati, pronti a dare sfogo alla creazione di sculture, bassorilievi ed elementi decorativi e di arredo in bronzo, ferro, acciaio, rame, legno e dipinti con smalti e colori naturali. Realizza inoltre murales e installazioni su parete. Utilizza elementi tagliati a laser, ossidati, arrugginiti.

Opere di Francesco Balbo sono state vendute a livello internazionale dalle Case d’Asta Sant’Agostino di Torino e Meeting Art di Vercelli.

Ha esposto nel 2020 e nel 2021 alla Mostra “Paesaggio è arte” a Vinchio (AT).

Da lunedì 6 settembre 2021 Francesco è approdato alla “Gallery Malocello” di Varazze, con una mostra personale che ha subito ottenuto grande partecipazione e vivo interesse.

Il Direttivo dell’Associazione ospitante, ha da subito accettato la sua richiesta di entrare a fare parte del noto sodalizio, da tempo impegnato a “tutto tondo” nel promuovere l’interesse e l’amore per l’arte e il bello, nelle sue molteplici espressioni.

Fonte: Associazione Artisti Varazzesi

